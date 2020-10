Lavoro per avvicinare i giovani alla politica e fare bene alle prossime amministrative. parliamo di posti di lavoro e di capitale umano, non di voli pindarici». Matteo Renzi

GUARDATELO E RICORDATEVELO. QUESTO E’ L’UOMO CHE PUO’ SALVARE L’ITALIA DAGLI INCOMPETENTI E DAGLI ARRIVISTI. NON C’E’ ALTERNATIVA ALLE SUE CAPACITA’ ED ALLE SUE VISIONI PER UN FUTURO MIGLIORE. E’ SEMPRE MEGLIO LA STRADA CERTA (DA LUI GIA’ DIMOSTRATA) CHE L’INCERTA (SALVINI,MELONI ED I 5 STELLE E PURTROPPO PURE IL PD).

L’unico in grado di determinare le mosse del governo. Se IV non desse le dritte per governare Conte andrebbe a sbattere. Sarebbe la fine della sua esperienza politica e di quella dei 5 stelle.

Ma ora é arrivato il momento di mandare a casa questo Governo e andare a lezione anticipate siamo stanchi di aspettare che l’ Italia riparta con questo governo mandiamoli affanculo i 5 Stalle e sono certo che ITALIA VIVA AVRA’ UN GRANDE SUCCESSO SOLO COSI LEI POTRA’ ANDARE A FARE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO non si può Governare in questo modo stare immobile e aspettare sulla riva del fiume dobbiamo programmare investire e far ripartire l’ economia cosa aspettiamo Italiani Renzi Premier solo lui a idee e come saper ripartire.

PS: Da tener presente che si Renzi è un bravo politico e un ottimo manager con visione sul futuro, ma anche lui da solo no va lontano. ITALIA VIVA non è solo Renzi ed é bene inIziare a farlo rilevare, sono molte le persone valide, non sto a fare l’elenco ma se vogliamo arrivare ad essere grandi ci necessitano anche figure valide in tutti i settori, gente specchiata e capace . Molti ci sono già tocca a noi valorizzarle.

Matteo Renzi, poi Carlo Calenda, poi il vuoto.

