Perché proprio ora serve il salario minimo europeo

Arriva il salario minimo europeo. Dopo annunci infiniti, fughe in avanti e rapide corse all’indietro, la misura più sociale di un’Europa che ha deciso di buttarsi alle spalle l’austerità e di virare verso la protezione dei cittadini verrà presentata il prossimo 28 Ottobre. Con l’aiutino di Merkel, a capo del semestre europeo e madrina della legge sul salario minimo in Germania nel 2015, Von der Leyen è determinata a fare dell’Europa non solo un continente più verde e sostenibile, ma prima di tutto più equo e solidale.

E non si tratta della solita (bellissima ma inutile) raccomandazione, ma di una direttiva. Sì, avete capito bene, quella cosa che gli Stati nazionali devono recepire senza dire nulla, essendo vincolante. Obbligatoria. Con insistenza teutonica, Ursula ha optato per una misura legislativa.

E qui sorgono i problemi. Perché gli oppositori sono tanti. Quelli che non vogliono alcuna intrusione nell’autonomia delle parti sociali (i paesi scandinavi e tutte le associazioni imprenditoriali), quelli che non vogliono regalare ai governi (che vanno e vengono) la decisione su quanto devono intascarsi i lavoratori, quelli che pensano che se si alzano le retribuzioni avremo folle di disoccupati per strada, quelli che sostengono che i lavoratori giovani ne saranno penalizzati, perché in fondo per loro un salario di ingresso molto basso ci sta (eh?), quelli che, come i noti felpisti di casa nostra, a ogni direttiva europea alzano gli occhi al cielo perché bisogna dire basta-all’Europa-matrigna-che-ci-opprime-con-lacci-e-lacciuoli.

E se invece la direttiva europea servisse? Proprio per l’Italia? Che pure ha un ottimo sistema di relazioni industriali che copre circa l’85% dei lavoratori.

Vi sono almeno tre motivi per cui il salario minimo è utile.

Primo. Assicurare un salario dignitoso dovrebbe essere l’obiettivo di un grande paese moderno e democratico come il nostro. Non è dimostrato da nessuna parte che alzare i livelli retributivi provochi maggiore disoccupazione. Anzi, la spinta semmai è verso la crescita dei consumi e magari del Pil e dell’occupazione.

Secondo. Alla direttiva verrà data, come pare, una forma minimale. Le norme europee rispetteranno l’autonomia delle parti sociali e interverranno per quel segmento di lavoratori non coperti dalla contrattazione collettiva, nei paesi in cui il sistema di relazioni industriali funziona bene. Che è anche l’obiettivo del progetto di legge presentato dal Pd nella scorsa legislatura. I destinatari sono i lavoratori senza tutela, i precari, quelli discontinui, quelli che dipendono in tonalità molto grigie dalle più svariate piattaforme.

Perché devono guadagnare cifre vergognose? E infatti le basi legali della direttiva sono gli articoli del Trattato che si occupano di “condizioni di lavoro” (art 153 TUE). Perché dobbiamo continuare a lasciare ai margini le decine di migliaia di lavoratori, spesso giovani, che si arrabattano con salari ignobili? Non possiamo continuare, con una sfacciataggine smisurata, a fare finta che questi non esistano.

Terzo. Va messo un freno alla competizione salariale al ribasso. In Lussemburgo il salario minimo è di 2142 euro al mese (in Francia di 1540 euro) e in Bulgaria di 312 euro al mese (o di 574 nella Repubblica Ceca). Altro che gap salariale, questa è una voragine, con le note conseguenze in termini di dumping sociale, delocalizzazioni selvagge e sfruttamento di chi vuole semplicemente lavorare.

Nell’anno della recessione più drammatica di sempre (-9% in Europa), dell’emorragia inarrestabile di posti di lavoro (10 milioni di posti spazzati via in Europa), bisogna trovare buone soluzioni. Con buon senso, ma trovarle.

