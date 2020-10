HA STATO RENZI…

“✔️A molti è antipatico. ✔️ Per altri è insopportabile. ✔️Per altri ancora, come ha scritto Francesco Cundari, anche se Renzi gli salvasse la vita sarebbero capaci di suicidarsi per dargli torto. E tutto questo ci può stare. E’ la dialettica politica.

C’è un fatto però incontrovertibile.

Nessuno può negare che se un anno fa ad agosto 2019 Matteo Renzi non avesse messo da parte le sue più profonde convinzioni in merito ai 5 stelle ed avesse visto prevalere la voglia di vendicarsi di chi per anni lo ha insultato diffondendo fake news dal sacro blog ed ovunque capitasse, ecco se Renzi non avesse fatto politica con la testa ma con la pancia e si fosse andato al voto (come voleva anche il PD all’epoca) oggi avremmo Salvini insediato a Palazzo Chigi perché all’epoca era fortissimo elettoralmente.

In questo anno il truce padano ha perso smalto, si sta rivelando agli italiani per quello che è, ed oggi non fa più paura avendo cominciato a perdere elettoralmente molti colpi.

GUARDATELO E RICORDATEVELO. QUESTO E’ L’UOMO CHE PUO’ SALVARE L’ITALIA DAGLI INCOMPETENTI E DAGLI ARRIVISTI. NON C’E’ ALTERNATIVA ALLE SUE CAPACITA’ ED ALLE SUE VISIONI PER UN FUTURO MIGLIORE. E’ SEMPRE MEGLIO LA STRADA CERTA (DA LUI GIA’ DIMOSTRATA) CHE L’INCERTA (SALVINI,MELONI ED I 5 STELLE E PURTROPPO ANCHE DEL PD).MA: Renzi è un bravo politico e un ottimo manager con visione sul futuro, ma anche lui da solo no va lontano. ITALIA VIVA non è solo Renzi ed é bene iniziare a farlo rilevare, sono molte le persone valide, non sto a fare l’elenco ma se vogliamo arrivare ad essere grandi ci necessitano anche figure valide in tutti i settori, gente specchiata e capace . Molti ci sono già tocca a noi valorizzarle

SI HA STATO RENZI… L’unico in grado di determinare le mosse del governo. Se IV non desse le dritte per governare Conte andrebbe a sbattere. Sarebbe la fine della sua esperienza politica e di quella dei 5 stelle. ultima modifica: da

