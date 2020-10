CHE ARIA BRUTTA CHE TIRA………….. (fuori dal coro).

Anche no!!! Io sono a favore della linea del rigore per limitare la diffusione del covid, ma trovo le parole dette da Speranza da Fazio gravi ed agghiaccianti, oltre che anticostituzionali.

Ministro Speranza:

“Vieteremo le feste private in casa.”

Fazio: “E come farete a controllare?”

Speranza: “Confidiamo che ci perverranno segnalazioni”.

Arriva lo spione di condominio, ci mancava un tocco di Ddr in questa pandemia

No non andrà tutto bene, speriamo arrivi il vaccino presto.

PER QUESTO DICO:CHE ARIA BRUTTA CHE TIRA

E’ con una certa inquietudine che leggo la notizia di un nuovo DPCM col quale il Conte-Duca sta eliminando, a colpi di decreti, le libertà fondamentali di noi italiani

Assieme ad un altro sgherro messo lì, non si sa neppure perché, a fare il Ministro della Salute ed il cui nome (omen omen Speransa) dà più l’idea di una malattia allo stadio terminale piuttosto che di una guarigione, ogni volta che lo sento parlare e vedo quello sguardo perso nel vuoto mi chiedo attonito come sia possibile che un Paese come il nostro sia affidato a degli improvvisati giocolieri e saltimbanchi scappati da una vita in cui il nulla ha regnato sovrano nelle loro esistenze e, oggi, si facciano nocchieri della nave Italia.

Certo, guardando il panorama politico non c’è da stare molto allegri anche perché le opposizioni, dalle quali ci attenderemmo che fossero lì col fucile spianato, in realtà hanno afferrato le freccette e gli aeroplanini di carta al posto del fucile e sembrano trastullarsi un po’ troppo con le lusinghe e i canti della sirena Conte, il quale ha invitato le opposizioni “a dare una mano al governo” : MA STIAMO SCHERZANDO ? Per quale motivo il centrodestra dovrebbe collaborare con questo governo ? Collaborare significherebbe “rendersi complici”anche Renzi lo sa e per non uscirne con le ossa rotte continua a proporre idee molto valide per smuovere queste mummie ma viene ascoltato minimamente e con tempi da bradipi e sarebbe indispensabile staccare la spina. Perché qui di quanto sta accadendo , sembra, che il torpore che ha colpito l’Italia sembra che abbia addormentato non solo la Mummia, ma l’Italia intera.

Se a qualcuno fosse sfuggita l’ultima “speranzata”, il ministro dall’espressione triste, che sembra sempre sul punto di piangere da un momento all’altro, se n’è uscito con questa proposta da inserire nel prossimo DPCM :-“Nei luoghi privati il titolare, sia che trattasi di abitazioni familiari o sedi associative, può. consentire l’accesso a un massimo di dieci persone diverse dal proprio nucleo familiare risultante dall’anagrafe comunale. Per assicurare il rispetto di tale prescrizione gli incaricati dalla pubblica autorità potranno in qualsiasi momento chiedere l’accesso e procedere alla identificazione dei soggetti presenti nell’immobile”.

Non so se avete letto in fretta quanto ho scritto sopra, ma a scanso di equivoci, ve lo riscrivo :-“Per assicurare il rispetto di tale prescrizione gli incaricati dalla pubblica autorità potranno in qualsiasi momento chiedere l’accesso e procedere alla identificazione dei soggetti presenti nell’immobile”. AVETE CAPITO ? SI’ ?????????? Beh, allora ve lo spiego meglio come sta iniziando la dittatura del proletariato!

Premetto che, personalmente, metto la mascherina a malavoglia (perché, fondamentalmente, mi costringe a respirare l’anidride carbonica che io espello e mi impedisce di respirare l’ossigeno) però la metto. Non organizzo feste, festine o festicciole a casa mia e non vado a raduni, assembramenti o rave party (la Cinquetti avrebbe detto :-“non ho l’età”), mi attengo ad ogni prescrizione sanitaria quale il distanziamento sociale e scorticarmi le mani, a forza di gel disinfettanti. Ma ora, che qualcuno si “permetta di suonare alla porta e voglia entrare per controllare chi vi sia in casa” questo PROPRIO NO! Ma non esiste !

Perché un poliziotto o un carabiniere entri in casa mia occorre (Costituzione alla mano il domicilio è INVIOLABILE) un Ordine dell’Autorità Giudiziaria (Mandato di perquisizione) e, allora, senza problemi carabinieri o poliziotti entrerebbero a casa mia. Entrerebbero, ancora se, per necessità me lo chiedessero con cortesia! Ci mancherebbe : sto’ dalla parte delle forze d’ordine e volete mai che non faccia entrare, a titolo di cortesia e qualora mi venisse domandato con garbo, ad un poliziotto, ad un carabiniere o ad un finanziere di entrare in casa ? Ma certo che sì !

Ma se qualcuno mi (o “VI”) suonasse alla porta dicendo di voler entrare per “verificare con chi sono (siete) in casa e volesse identificare le generalità delle persone presenti”, cosa pensate che io faccia ? Cosa fareste voi ?

Orbene, è evidente che questo azzardo è l’inizio della fine delle nostre libertà, dei nostri diritti, della nostra democrazia.

Ora, voi sapete che io scrivo a voi che, come me, siete donne e uomini liberi, parlo alle vostre coscienze, sapendo che avete figli e nipoti ai quali desiderate lasciare un mondo, una società, un’Italia migliore di questa. Mi domando : ma cosa state facendo ? Accettate tutto passivamente ? Poi, il prossimo passo sarà accettare di salire su un camion per farvi deportare in un gulag ? Perché è questo quello che sta per capitarci e voi continuate a blaterare, blaterare, blaterare, inveendo senza neppure riflettere su ciò che sta accadendo

E gli unici che dovrebbero(dicono a parole nei comizi) difenderci, Matteo e Giorgia, che fanno ? C’è qualcunooooooooooooooooooooooooooo ? Nessuno che faccia suonare la “Campanello” e chiami il popolo in piazza ?

Fate girare questo post, per favore : non perché l’ho scritto io – che non sono importante – ma per svegliare dal torpore coloro che hanno gli occhi e che non vedono, coloro che hanno le orecchie ma non sentono, coloro che hanno la bocca ma che non parlano!

