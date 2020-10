RIPRENDERE PER RIPRENDERCI

Le cose fatte bene tornano utili nel tempo. Nel maggio scorso abbiamo rimesso in moto la nostra economia. Non dappertutto, non in ogni settore, non senza problemi. Vorrei sottolineare che, dopo avere dimostrato di avere saputo contenere la pandemia meglio di tanti altri, oggi il nostro tessuto produttivo sta dando una risposta migliore delle più ottimistiche aspettative. La produzione è ripresa a ritmo accelerato nel manifatturiero (l’industria propriamente detta) con indicatori assai positivi nel terzo trimestre dell’anno, che fanno sperare in un ulteriore balzo nel quarto. Tanto che è plausibile aspettarsi una perdita di Pil ad una sola cifra nel 2020, e non due come previsto, per tornare a +5/+7 nel 2021.

Ho scritto “tessuto produttivo”, indicando con questa definizione l’insieme del mondo del lavoro costituito, in uno, da imprenditori e lavoratori. Questo insieme, da 6 mesi, sta facendo la sua parte e si è trasformato in una locomotiva che può trainare, in parte già lo fa, i settori più in difficoltà.

La cosa da fare, a cominciare dai progetti del Recovery Plan, è quella di sostenere quella locomotiva perché acceleri trainando il resto del convoglio. Solo così, oltre che recuperare crescita e occupazione, riusciremo a creare la ricchezza nuova che ci servirà a non lasciare sulle spalle dei giovani i debiti che stiamo obbligatoriamente facendo.

Faccio solo due considerazioni sulle quali riflettere.

La prima è che senza la ripresa del programma “industria 4.0”, varata dal governo Renzi e cancellata dal Conte 1, per essere ripresa – alla chetichella – dal Conte 2, questi primi risultati positivi non ci sarebbero. Tutti gli osservatori economici concordano su questo, con buona pace di chi aveva condiviso il giudizio folle su “una stagione negativa che, fortunatamente, è alle nostre spalle”.

“Industria 4.0” andrebbe studiato come progetto anticipatore della filosofia del Recovery Plan, perché poggia su due assi strategici che riguardano il futuro: la riconversione green del manifatturiero; la rimessa al centro del ruolo dei lavoratori nel processo produttivo, dopo la precedente “rivoluzione” robotica. Per questo era previsto che fosse accompagnata da un gigantesco piano di aggiornamento degli occupati e di formazione dei futuri assunti. Questo è anche il nodo da sciogliere per il rinnovo dei contratti.

La seconda è che è penoso, oltre che irritante, dover continuare a sentire la litania della destra che ripete il mantra secondo il quale tutto va male e solo lei saprebbe come governare. Slogan vuoti, solo propagandistici che denotano pochezza di idee e incapacità di risposte.

Certo che non va tutto bene, ma se c’è una cosa per la quale ringraziare tutte le forze della maggioranza attuale è di avere risparmiato al Paese una catastrofe sanitaria ed economica nella quale quei cialtroni parolai ci avrebbero sicuramente trascinato, viste le minchiate che continuano a ripetere.

Così come “industria 4.0” ci sono molte altre cose da riprendere della “stagione negativa”: dal Piano Shock, a quello “Italia sicura”, a quelli per la messa in sicurezza delle scuole o per la rigenerazione delle periferie. Per dire solo di quelli più “antipatici”. Abbiamo perso 3/4 anni ma, magari, correndo…….

RIPRENDERE PER RIPRENDERCI ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo