DAI IL GRADO DI CAPORALE E TI RITROVI LA DITTATURA

Causa fallimento grullino abbiamo un ministro per caso, serioso quanto incompetente in materia sanitaria, tragica la sua circolare che suggeriva di non fare autopsie causa rischio contagio. Lui voleva insegnare ai patologi come fare una autopsia in sicurezza, il risultato è stato che i direttori sanitari non si assumevano il rischio e non le autorizzavano, questo ha peggiorato la mortalità da coronavirus, solo grazie ai medici disubbidienti del Papa Giovanni di Bergamo alcune autopsie si sono fatte e si è capito come agiva il virus, da quel momento sono cambiate le terapie di contrasto e si sono cominciate a svuotare le terapie intensive. Si è giustificato che non era un obbligo ma un suggerimento, cosa vuoi suggerire ai medici che se non sei un esperto in materia sanitaria. Poi ha fatto il pasticcio dei viaggi in treno, migliaia di cittadini con i biglietti prenotati sono rimasti a piedi. Dice che avrebbe chiuso il calcio che si finanzia con i milioni di tifosi e porta all’erario imposte miliardarie, gli interessa la scuola, a chi non interessa, la paga lo stato con i soldi dei contribuenti e si impegnassero a farla funzionare, invece da quando l’hanno riaperte è tornato a diffondersi il coronavirus, segno che hanno fallito. Per mascherare il fallimento se la prende con i cittadini, vuole la delazione, le forze dell’ordine sono già impegnate, i criminali non vanno in ferie, se solo volessero inseguire tutte le telefonate dei presunti festeggiamenti nelle case private si bloccherebbe tutto. Ministro per caso di un governo di scappati di casa.