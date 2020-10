https://bezzifer.myblog.it/

SE NON MI VEDETE POSTARE, VUOL DIRE CHE CE UN PROBLEMA CON FACEBOOK. E SE VOLETE LEGGERE O CONDIVIDERE O SOLO CURIOSARE CERCATE QUESTO POST E PER ENTRARE E CONSULTARE LEGGERE CONDIVIDERE I POST DEL BLOG CLICCARE SUL INDIRIZZO QUI SOPRA.

DI TUTTO DI PIU SENZA PELI SULLA LINGUA E SENZA FAKE. Nuovi tempi, vecchi errori in forma nuova.Non sono nè un giornalista, nè un cronista, sono un cittadino ITALIANO che scrive come la vede. Che esprime semplicemente il suo punto di vista, che non siete obbligati a condividere. Libero io e liberi tutti, il pensiero non è un canarino.

ORA: Ciao Mi basta un ciao

Mi sa che è proprio cosi vedo sempre e solo le stesse persone allora ci provo

Mi aiutate con un ciao

Ho aggiustato i miei post bloccati… volevo sapere, dove erano stati tutti i miei amici?

E ‘ triste avere 400 amici e solo 28sono autorizzativi a vedere i miei post.

Ho ignorato questo post prima, perché non pensavo che funzionasse.

Funziona! Ho una nuova sezione di notizie.

Sto guardando i post di persone che non vedo da anni.

Questo è il modo di aggirare il sistema che facebook ha bisogno di limitare i post nella tua sezione notizie.

Il suo nuovo algoritmo sceglie le stesse poche persone, circa più o meno 25 sono quelli che leggeranno i loro post. Quindi, tieni il dito premuto in qualsiasi parte di questo post, appariranno diverse opzioni, tra cui ” Copia “. clicca su ” Copia “. poi, vai sulla tua pagina, metti il dito dove dice ” a cosa stai Pensando?”, si aprirà una pagina in bianco, metti il tuo dito ovunque e appariranno diverse opzioni di nuovo, tra loro ” incolla “. clicca su ” incolla ” e questo testo apparirà sulla tua bacheca. Questo “regola” il sistema. Se stai leggendo questo messaggio, fammi un favore e fammi un commento veloce… un ” ciao “, ” un adesivo “, quello che vuoi, così apparirà nella mia sezione notizie. Non serve solo mettere un like, bisogna scrivere almeno un ciao, così arrivo a sapere quanti hanno letto il testo. Vi aspetto. Un Forte abbraccio.

Non sapevo che fosse necessario fare questo… ho imparato. Ciao condividetelo sblocca Facebook ciao. Ciao, io ci provo. Ciao grazie.

https://bezzifer.myblog.it/ ultima modifica: da

