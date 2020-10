Possibile lockdown a Natale.Per non parlare dei commercianti di tutte le latitudini… sarebbe un suicidio

Il punto è che non si vedono le soluzioni alternative, non c’è tempo per rivoluzionare i trasporti, non si creano medici e infermieri specializzati schioccando le dita (e a differenza di quello che crede il PD il MES non fa crescere i medici come i funghi), nella situazione in cui siamo oggettivamente a un certo punto o si andrà in lockdown o ci si piegherà al darwinismo sociale della sopravvivenza del più forte (biologicamente ed economicamente).

Aggiungo che Crisanti ha perfettamente ragione sul fatto che la politica ha inseguito il virus e che non è stato imparato molto dall’esperienza della prima fase/ondata. Con un po’ più di accortezza si sarebbe potuto guadagnare tempo prezioso.