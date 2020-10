DOPO IL COVID Sarà molto dura. Sistema produttivo a pezzi, pochi soldi, molti matti.

Occorre servirebbe ma non ce, avere un’idea di Paese da offrire alla discussione del recovery fund, perché se mettiamo insieme soltanto una collazione di progetti, non diamo un futuro. Talento, merito, qualità, bellezza, innovazione: queste sono le parole del made in Italy. Però, Presidente, bisogna correre e lei ne è consapevole. Matteo Renzi

Siamo tranquilli? Direi di no.

1- COVID

Qui abbiamo solo notizie contradditorie. Trump giura il vaccino che sarà pronto prima delle elezioni americane per la presidenza, fissate per il 3 novembre. Ma non c’è fa farci molto conto: spera con il vaccino di vincere un confronto già perso. E’ probabile quindi che presenti qualcosa, ma saranno aspirine o poco più. Cioè inutili. E, forse, non gli serviranno nemmeno per vincere le elezioni.

Gli scienziati sono invece divisi. Chi dice che entro fine anno arriverà il famoso vaccino. Chi dice a primavera. Poi bisognerà iniettarlo a miliardi di persone. Realisticamente, il Covid ci farà compagnia per tutto il 2021. Il che significa che tutto funzionerà a scartamento ridotto come oggi. Salvo l’esplodere di qualche focolaio improvviso, con relativi lockdown di qualche settimana. Insomma il Covid non ci darà tregua per almeno un altro anno.

2- L’ECONOMIA

Qui sono dolori seri. La previsione corrente è che quest’anno si va giù del 10 per cento e l’anno prossimo si recupera il 5-6 per cento. Poi si torna nella normalità. Cioè alla nostra abituale crescita annuale dell’1 per cento.

Ma non è vero. Ci saranno infatti almeno due novità frenanti: l’immenso debito pubblico accumulato per l’assistenza in tempi di Covid e il deterioramento del sistema produttivo, già in corso. Diciamo allora che si crescerà, realisticamente, dello 0,5 per cento.

Il che significa che il “ritorno alla normalità” sarà il ritorno a un’Italia ancora più lenta di quella attuale.

Forse ci spingerà un po’ in avanti il desiderio di ricostruire, un po’ come nel dopoguerra.

3- CAMBIAMENTI

Non credo tanto a salti nell’economia digitale e in quella green. Per fare seriamente queste cose servono governi di spessore e consapevoli. Qui invece abbiamo gente che ha emesso bonus per i monopattini e che ha inventato le sedie a rotelle. In più abbiamo dei governatori di regione pronti a qualunque schifezza pur di acchiappare un voto in più e mantenere il posto. A questi si aggiungono vari tipi di dementi. I tifosi del calcio, ai quali importa poco o nulla del Covid, ma solo dei gol: farebbero giocare partite anche con 22 infettati.

Poi c’è la banda Sgarbi, un’accozzagli di matti disturbatori di ogni operazione sensata e prudente, godono di molto accesso alle tv e quindi sonio molto pericolosi. Un daspo sarebbe forse opportuno.

Sarà dura.

DOPO IL COVID Sarà molto dura. Sistema produttivo a pezzi, pochi soldi, molti matti.

