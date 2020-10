Il tutto dipende da VOI è di una disonestà politica, intellettuale e morale senza pari e insopportabile. Questo è quello che vogliono farci credere. Ci si contagia su mezzi pubblici pieni fino all’inverosimile e nei quali l’uso della mascherina non è sufficiente.

Hanno avuto 5 mesi di tempo per organizzare la sanità e la prevenzione e non hanno fatto niente. Facciamo solo poco più di centomila tamponi al giorno e, in alcune situazioni ci sono file di 8 ore. Far credere che dipenda solo da NOI significa assolversi e questa è una indecenza

Conte è uno che non si prende mai responsabilità in prima persona.

Allora creiamo una generazione più ignorante di quella attuale, già analfabeta di suo. I ragazzi che all’interno dei plessi scolastici sono OBBLIGATI al rispetto delle più semplici ed elementari regole di Prevenzione per la Salute pubblica e collettiva: OVVERO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LE MASCHERINE ED IL DIVIETO ASSOLUTO DI ASSEMBRAMENTI. Ma APPENA FUORI si comportano come se la pandemia non esistesse e sono proprio loro, con il loro sconsiderato ed inaccettabile comportamento, il principale vettore di contagio all’interno dei nuclei familiari. Altro che De Luca, che io personalmente stimo, sa il fatto suo! Ragionate e pensate con la vostra testa se ne siete capaci!

