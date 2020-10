SI AL MES SUBITO!

Se diciamo che siamo in emergenza allora non possiamo rinunciare al Mes: è logica, prima ancora che politica. Matteo Renzi

A CHI TIRA LA VOLATA CHI DICE DI NO AL MES?

Sul MES la destra e il M5S raccontano un sacco di balle e il comportamento ambiguo di Conte è imbarazzante. Pretende di mediare su una questione dove non c’è nulla da mediare. Basta solo studiare un po’ e si capisce che chi dice no al Mes o non conosce come stanno le cose nella realtà, oppure viene il sospetto che tiri la volata a qualcuno che non ha piacere che il SSN si rafforzi, magari rapidamente.

Prima hanno messo la scusa che il Paese che accedesse al MES avrebbe fatto la fine della Grecia, con la Troika (che non esiste più) in casa e la rinuncia all’indipendenza nazionale.

Hai voglia a spiegare che non è così, che le regole sono cambiate ed è stata proprio la necessità di rispondere alla pandemia che le ha fatte cambiare. Dove sta scritto? dicono. Studiatevi le carte e scoprirete che il MES, da Fondo salva stati, ha cambiato perfino il nome. Da marzo si chiama PCS (Pandemic Crisis Support) ed è stato trasformato in un organismo che pone una sola condizione agli stati che lo richiedano: dimostrare che i soldi sono spesi esclusivamente per rafforzare la sanità. Niente altro.

Allora hanno inventato che non ne abbiamo bisogno. Prima dicendo che avrebbero sostenuto la sanità col Recovery Fund, poi quando hanno scoperto che le regole del RF erano più stringenti e i tassi d’interesse più alti di quelli del MES, anche se di pochi decimali, hanno cambiato linea. I soldi per la sanità ce li procuriamo da soli sul mercato emettendo titoli di stato (Btp), hanno detto.

Giovedì il Parlamento ha votato la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) autorizzando il governo ad un ulteriore scostamento dei conti pubblici di 25 miliardi. Risorse necessarie per fronteggiare la crisi pandemica. La maggior parte di quei 25 miliardi sarà impiegata per rafforzare le strutture sanitarie, hanno detto.

In vista di questo il 13 e 14 ottobre c’era stata l’ultima asta di titoli di stato che sono stati collocati sul mercato con un tasso di interesse dello 0,645%, mentre il tasso d’interesse del MES è dello 0,12%. Invece che chiedere i soldi al mercato, se ce li fossimo fatti dare dal MES avremmo risparmiato, di interessi, 5,25 milioni per ogni miliardo. Questo vi pare un buon affare per la collettività che pagherà quegli interessi con più di tasse?

L’unica voce che nel dibattito in Parlamento si è levata insistendo sul MES è stata quella di Italia Viva. Salvini, Meloni insistono sulla catastrofica linea sovranista, e invece di rugare dovrebbero riconoscere che la loro linea, quella dell’emissione di titoli di stato (“ce li procuriamo noi i soldi”) è molto costosa. I grillini fanno i pesci in barile, il PD freme, ma non torna sull’argomento. Conte alle domande di oggi sul MES ha risposto vago “faremo tutto quello che serve in favore del popolo italiano”. Che vuol dire? Sì o no non lo sa neanche lui.

Noi sappiamo solo che se sei mesi fa avessimo preso i soldi del MES, pronti subito, non a metà del prossimo anno come quelli del Recovery Fund (che per inciso si chiama NGEU, Next Generation EU, che è un programma) oggi avremmo avuto il tempo di riorganizzare la sanità a livello territoriale e nelle scuole, avremmo assunto il personale precario o mancante, avremmo potuto attrezzare meglio i trasporti pubblici, smaltire le liste d’attesa allungatesi per l’intasamento da Covid. E tanto altro ancora a cominciare da un più forte impulso alla ricerca.

Che fare? Far cadere il governo servirebbe solo a cadere dalla padella nella brace perché, viste le idee – conclamate – della destra, staremmo solo peggio. Certo, però, che fatica spingere su tutto per far cambiare le cose, ed essere presi per irresponsabili, quando si critica giustamente, o irrilevanti, mentre chi “rileva” si paralizza dietro ai grillini, e passa la mano a Conte che media. Su che media? Che se stai zitto sul MES ti faccio passare le modifiche ai decreti Salvini? Così non si va lontano. Purtroppo.

