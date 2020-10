Cosa dobbiamo fare per evitare che anche stavolta, come negli ultimi decenni, la riforma fiscale sia solo “chiacchiere e distintivo”.

Ricordo che Romano Prodi una ventina d’anni fa parlava di riduzione del cuneo fiscale.

Speriamo di riuscirci ma nel nostro paese, purtroppo, anche le cose apparentemente semplici diventano incredibilmente complesse. La prima vera riforma da fare è semplificare e ridurre la burocrazia (il vero cancro dell’Italia).

Riformare significa anche chiudere con un passato fatto di leggi, leggine, circolari, interpelli, pareri , interpretazioni …. e precisamente una generale mancanza di chiarezza che oltre ad indurre spesso in errore contribuisce ad appesantire un carico burocratico insopportabile e a rendere difficile e per nulla certo il destino dei contribuenti (privati e aziende).

Dico una bestemmia … per alcuni , per altri no.

Occorre rivalutare forme di concordato fiscale di massa (L. 289/02) e non solo riedizioni di rottamazioni “Pace Fiscale” …. in realtà sarebbe meglio definirla “Tregua Fiscale”.

Solo così il Paese può ripartire .Dopo ciò elencato sopra, serve caccia senza quartiere agli evasori, senza tregua, rinforzando le risorse operative di controllo, e dare segnali forti, tipo: Hai sei mersi per metterti in riga, poi sono cazzi acidi tuoi.



