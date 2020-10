Davigo e il rifiuto della pensione.

La sorte di Piercamillo Davigo, ovvero se dovrà lasciare il suo ruolo di consigliere del Csm dopo che sarà andato in pensione dalla magistratura, sarà decisa da un plenum straordinario del Consiglio superiore della magistratura che si terrà il 19 ottobre, alla vigilia del settantesimo compleanno di Davigo, termine massimo per la permanenza in magistratura.

La Commissione verifica titoli, questa mattina, a maggioranza aveva votato a favore dell’allontanamento del togato dal Csm per il pensionamento. A votare a favore della proposta sono stati due componenti su te: contrario solamente il laico del M5S Alberto Maria Benedetti, che all’Ansa ha motivato la decisione spiegando che “la questione è complessa e merita di essere approfondita. E la complessità della questione non riguarda soltanto ragioni giuridiche ma anche ragioni diverse sul funzionamento del Csm, la messa in sicurezza dei suoi provvedimenti e della loro validità”.

Piercamillo Davigo deve lasciare il Consiglio superiore della magistratura, a metà del mandato, perché un pensionato non può rappresentare gli ex colleghi. Lo sostiene l’Avvocatura dello Stato, in un parere richiesto dal Csm. Davigo andrà in pensione il 20 ottobre, a 70 anni. All’inizio di settembre egli stesso ha posto con una lettera alla commissione titoli del Csm la questione, che non conosce precedenti: la possibilità di rimanere in carica da pensionato, essendo stato eletto nella quota riservata ai magistrati in servizio. Davigo sostiene di averne diritto con due argomentazioni, una giuridica e una politica. La prima: il pensionamento non è espressamente previsto dalla legge tra le cause di decadenza dei membri del Csm, e in materia elettorale vige la tassatività dei requisiti di chi accede alle cariche pubbliche. La seconda: un’estromissione con voto a maggioranza del plenum introdurrebbe un pericoloso precedente, comportando la precarietà (se non la condizionabilità) di una posizione costituzionalmente rilevante. La commissione titoli, che deve istruire la pratica e riferire al plenum per il voto finale, ha preso tempo. Dopo aver scartabellato invano vecchi pareri, ha deciso di rivolgersi all’Avvocatura dello Stato, che assiste e difende le amministrazioni pubbliche (e il Csm, nei ricorsi dei magistrati al Tar contro nomine e trasferimenti).