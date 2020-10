Servono tamponi, mezzi privati accanto ai mezzi pubblici, aumento di infermieri e personale specializzato. Non capisco che cosa stiamo aspettando a chiedere il MES. Abbiamo lanciato una petizione, a prima firma di Davide Faraone: chi vuole darci una mano è il benvenuto. https://bit.ly/347HEWh #MatteoRenzi #ItaliaViva #MES

Gli italiani stanno morendo da soli in corsia ed i vecchi impiegano anche 13 ore per fare un tampone, senza poi ottenere in tempo reale la relativa risposta.

Gli oligarchi del PD, oppure i grilli, che non sanno nulla di politica, se ne fottono sia del MES che degli italiani!

E dal momento che i servi di Bibbiano (Il PD) continuano il loro suicidio politico, forse sarebbe bene che Matteo Renzi ed Italia Viva stacchino la spina.

• È quasi elementare dire che è necessario il MES Subito; Adesso!!

• Ma la colpa non è certo dei grilli, loro poverini sono ragazzi digiuni di politica, inconsapevoli ed eterodiretti; loro hanno sconfitto la loro povertà ed ora pensano solo al mantenimento delle loro poltrone!!

• La responsabilità ricade solo su una parte del PD, su tutti quelli proni ai 5 stelle; sui i cosiddetti servi di Bibbiano, che con il loro servilismo estremo assecondano la demagogia grillina.

• È così, e rifiutando i fondi necessari, per i medici e per gli infermieri, per gli ospedali, per i macchinari e per le necessarie medicine, quelli del PD lo fanno solo per autolesionismo e per farsi deridere ed umiliare ancora una volta dai grillini!

• La responsabilità di non aver ancor attuato il MES, con interessi decennali che sono addirittura più bassi dei tassi correnti, a cui lo Stato deve comunque ricorrere, ricade esclusivamente sul PD, sul cosiddetto Partito Democratico.

• Gli oligarchi del PD, oppure i grilli, che non sanno nulla di politica, se ne fottono sia del MES che degli italiani!

• E dal momento che i servi di Bibbiano continuano il loro suicidio politico, forse sarebbe bene che Matteo Renzi ed Italia Viva stacchino la spina.

E dal momento che i servi di Bibbiano continuano il loro suicidio politico, forse sarebbe bene che Matteo Renzi ed Italia Viva stacchino la spina. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo