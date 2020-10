Vi è un tendenziale abbassamento dell’età media dei deceduti per covid-19 noi anziani over65 siamo più fragili a causa delle patologie pregresse, ma siamo anche proprio per questo, più consapevoli dei rischi che corriamo.

I giovani sono più ricettivi rispetto alla demenziale propaganda negazionista.

Per mia esperienza personale la mia vita sembrava lentissima, quando volevo crescere e diventare autonomo: un mese mi sembrava un lustro e cento anni un’età che sembra va irraggiungibile, lontana da noi come un’era geologica.

Quando sono tornato dai militari, il tempo mi è sembrato mettere il turbo, sembra ieri che tornavo a casa dei miei genitori con il foglio del congedo in mano.

Quindi non voglio criminalizzare i giovani che non riescono a concepire la propria possibilità di morte, che si sa verrà, ma sembra lontanissima, in una vita che si dipana con hai l’ansia di crescere, con un’apparente lentezza esasperante.

È il nostro compito come padri o nonni dovrebbe essere quello di fare capire ai giovani che la vita è breve e fragile e basta un imprudenza: un azzardo alla guida, la voglia dello sballo, il bisogno di trasgredire, sono altrettanti rischi che si corrono e che fanno morire, non tanto i più fessi, ma i più sfortunati: perché riprendendo uno degli esempi che avevo citato, la maggioranza dei sorpassi azzardati fortunatamente non hanno conseguenze tragiche, ma statisticamente, una parte di essi una porta alla morte di chi li compie o di che senza alcuna colpa viene coinvolto.

Per cui è meglio evitare di correre rischi inutili, perché non sarà ragionevolmente sempre un altro ad essere sfortunato.

La morte non guarda in faccia a nessuno, non è giusto ma è così: la sua sentenza è inappellabile!

