Ma D’Alema ,Bersani, Zingaretti lo sanno che il primo a chiedere una riforma come quella di Renzi a cui questi signori votarono NO , è Stato Berlinguer ? nemmeno le figlie se lo ricordano. Eppure si chiedono ancora se Renzi è di sinistra o no.

DEDICATO A CHI VIVE ANCHE DI RICORDI, MA NON RICORDA BENE.

Oggi qualcuno polemizza con Italia Viva che ha chiesto e ottenuto una pausa di riflessione, prima della terza votazione, per rivedere la proposta di riforma costituzionale che si limita a stabilire che anche il Senato sia eletto col voto dei 18enni.

Italia Viva è favorevole al voto ai 18enni ma pone due questioni.

1: se si abbassa l’età degli elettori allora si abbassi anche quella degli eletti a 25 anni come per la Camera.

Se qualcuno ha deciso che i due rami del Parlamento siano a fotocopia, allora si sia coerenti.

2: serve la “fotocopia”? Se si mette mano a una riforma non sarebbe utile almeno differenziare i ruoli dei due rami? Per esempio votare la fiducia solo alla Camera.

Capisco che a qualcuno venga l’orticaria se si richiama la riforma del 2016, che detto per inciso avrebbe quanto meno mitigato il contrasto Stato – Regioni visto quello che sta accadendo con la crisi Covid.

Ma a quelli che dicono di venire da lontano vorrei ricordare che con quel “lontano”, in questo caso, è più coerente Italia Viva.

“Veniamo da lontano” continuava dicendo “e andiamo lontano”, non “ma non sappiamo più dove andare”.

E! Adesso non esageriamo col dire che Berlinguer era “renziano”. Nessuno può richiamarsi a qualcuno che, all’epoca, ancora non esisteva politicamente. Al massimo si potrebbe dire che Renzi è berlingueriano, ma anche questo è sbagliato. Certo rispetto alla riforma costituzionale del 2016, e anche alle idee di riforme di oggi, Italia Viva è più vicina alle idee di Brlinguer di quanto non lo siano Zingaretti, Speranza o altri “più di sinistra” come loro.

PS: Ah la memoria( quando non c’è) che brutti scherzi che fa. Dopo l’UOMO NERO, ci fu la Costituente per elaborare e approvare ” la più bella Costituzione del mondo”. Comandamento n. 1.: mai più nessuno doveva avere il POTERE ESECUTIVO in un solo uomo. ( Primo Ministro, Cancelliere, Presidente ) come avviene in TUTTI i Paese a democrazia consolidata Ci doveva essere un Presidente del Consiglio dei Ministri che “coordinava ” il Governo ma non aveva poteri di revoca ma solo di indirizzo. Comandamento n. 2: Due Camere fotocopia che legiferavano ma ambedue avevano il potere di emendare, ridiscutere in parole povere stravolgere e/o paralizzare il Potere Legislativo .Comandamento n. 3 : I Partiti sono il VERO POTERE che devono avere rappresentanza con il metodo proporzionale, così anche un 2% o a volte basta1% per ridiscutere provvedimenti e/o spartizioni di poltrone ( leggi ricattare) tutta la maggioranza governativa. finiti i lavori della Costituente i comunisti insieme ai democristiani , con i socialisti ( fino a Craxi che fu il primo tentare di correggere il pateracchio) e tutti gli altri compresi i missini lessero, approvarono e firmarono la più bella Costituzione del mondo . Renzi che non è comunista, né democristiano ci ha provato ma i post-comunisti e i post-democristiani oltre ai radical-chic come i Zagrebeslky ancora una volta gli hanno sbarrato la strada. Dei grillini non parlo perché loro sono oltre : hanno la piattaforma Rousseau.

DEDICATO A CHI VIVE ANCHE DI RICORDI, MA NON RICORDA BENE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo