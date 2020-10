La seconda ondata:La Lombardia ci sta cascando di nuovo?

Il piano ospedaliero è pronto da giugno: 18 hub con 1550 posti letto in più di prima. In caso di emergenza si potrebbe riattivare la struttura in Fiera a Milano. Ma il tracciamento dei contagi è già saltato e i tempi di attesa per i tamponi si stanno allungando. Nonostante l’assunzione in primavera di oltre ventimila medici, infermieri e altri operatori da parte del ministero della Salute, ne mancano ancora quattro-cinquemila.

In Lombardia si registrano ormai 2000 casi al giorno di coronavirus, di cui oltre mille a Milano e provincia. I tamponi viaggiano sull’ordine dei 20-30mila al giorno. I nuovi ricoverati sono 834 in tutta la regione, 108 in più nelle ultime 24 ore. A questi vanno aggiunti 71 pazienti ricoverati in terapia intensiva. L’apprensione è crescente, e ieri sera il presidente Fontana ha firmato l’ordinanza per strette a partire da oggi su locali e ristoranti (servizio solo al tavolo a partire dalle 18, con chiusura alle 24), sugli sport di contatto, le visite vietate in Rsa e il ritorno alla didattica a distanza alternata per gli studenti più grandi delle superiori. In caso di necessità, ci si è anche detti pronti a riattivare l’ospedale della Fiera: una volta raggiunti i 150 letti occupati nelle terapie intensive, ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, si riapre.

«Il piano ospedaliero è pronto da giugno: ci sono i 18 ospedali-hub dove abbiamo aggiunto 1.550 posti letto, di cui 150 in terapia intensiva e 400 in sub-intensiva, abbiamo chiesto ad altri 9 ospedali con la pneumologia di creare 300 posti letto Covid e abbiamo predisposto il trasferimento nelle altre strutture dei pazienti entrati per altre patologie», ha dichiarato Gallera.

Perché di nuovo la Lombardia? «Oltre che subdolo, questo virus è dispettoso, si è preoccupato di smentire i famosi scienziati e medici lombardi che parlavano di virus scomparso, sotto controllo, e invece eccolo lì», commenta Carlo Palermo, segretario nazionale dell’Anaao, il sindacato dei medici. «Non eravamo catastrofisti, ma i dati confermano in modo eclatante il rialzo dei contagi, ci vuole estrema prudenza nella vita quotidiana, responsabilità e serietà».

«Il numero dei contagi attuali si rifletterà a 7 giorni sui ricoveri ospedalieri, quelli di ora fanno riferimento a una settimana fa. Noi come Anaao avevamo lanciato l’allarme quando eravamo ancora a 2-3mila contagi al giorno, ora siamo a 10mila. La mortalità la misureremo fra 2-3 settimane», aggiunge Palermo.