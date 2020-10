Ma c’è un misto di disperazione e di sconforto nel constatare la cattiveria e l’ignoranza che usano certi commentatori sul web.

La scuola deve essere l’ultima cosa che chiude: lo dico con rispetto del presidente De Luca. Bisogna mettersi nei panni delle famiglie e dei ragazzi: la didattica a a distanza non può essere l’orizzonte. Facciamo più smart working se necessario ma lasciamo i ragazzi a scuola.

Quello che trovo più sconfortante è che, ogni volta che viene assunta una nuova misura di contenimento a qualsiasi livello, non si aspetti nemmeno un minuto, nemmeno un secondo per emettere il proprio verdetto. Non si pensi nemmeno per un attimo “aspetta, magari ha un senso che io non ho capito, perché magari mi manca un pezzo di informazione o non conosco la realtà di quel territorio. Magari fanno così e non per cosa! per una ragione o per un impedimento oggettivo. Magari non sono proprio tutti scemi e io invece sono intelligentissimo. Magari ci rifletto un istante prima di esprimere il mio giudizio sui social, imperdibile e indispensabile per l’umanità”. La cosa peggiore di questo luogo è l’arroganza incontinente che produce.

CERTO: Ma c’è un misto di disperazione e di sconforto nel constatare che non abbiamo utilizzato i mesi estivi per preparare il Paese ad una seconda ondata, un governo che ha avuto 7 mesi per prepararsi alla secondo ondata che tutti sapevano sarebbe arrivata e non è riuscito ad organizzarsi, vedi strutture ospedaliere, scuola, trasporti, industria commercio, servizi etc. praticamente niente e che è riuscito solo dare un bonus assurdo biciclette elettriche e monopattino, quasi fossero determinanti per risollevare il paese, merita solo di andare a casa ed al più presto. Ora è venuta a galla tutta l’incapacità di tutti, da conte ai ministri, ad Arcuri e soprattutto dalla testardaggine di non voler ricorrere al MES. speriamo che Mattarella si renda conto in che mani siamo finiti

La delusione è figlia della sfiducia che abbiamo nei confronti del governo più “grillino” che ancora oggi ritarda sul Mes, sostenuto da un sempre verde D’Alema che riassume in sè il peggio di questa dannata storia.

