Il carattere dell’urgenza che la recrudescenza della pandemia sta imponendo in queste ore anche sull’economia è tutto nell’entità dell’ennesima ciambella di salvataggio che il Governo è stato costretto a lanciare su Paese. La manovra da 40 miliardi, approvata nella notte dal Consiglio dei ministri, viene fagocitata dalle spese che risentono della nuova stretta in arrivo e dell’impatto che le restrizioni avranno nelle prossime settimane. Alcuni numeri danno il senso dell’impegno imposto dal virus: la creazione di un fondo da 4 miliardi per i settori più colpiti dall’emergenza, un importo uguale per la sanità, con 400 milioni che vengono riservati a un fondo per i vaccini. E lo stop dell’invio delle cartelle esattoriali fino al 31 dicembre, che prende corpo dopo una lunga e tormentata discussione dentro la maggioranza.

L’impennata dei contagi dice che bisogna agire in fretta. Subito. E il lavoro degli uffici del Tesoro e dei ministeri coinvolti nella partita viene travolto dall’urgenza per tutta la giornata di sabato. Quando i capi delegazione della maggioranza si ritrovano seduti alle dieci di sera al tavolo di palazzo Chigi insieme al premier Conte e al ministro dell’Economia Gualtieri per l’ennesima riunione ci sono ancora dei nodi da sciogliere. I renziani sono sul piede di guerra, con Luigi Marattin che minaccia di non far passare il Documento programmatico di bilancio, cioè la cornice della manovra, se non si rinvia l’entrata in vigore della tassa sulla plastica e della sugar tax. E poi c’è la questione delle cartelle esattoriali, che il Pd non ha voluto bloccare fino a fine anno, al netto di qualche eccezione. La discussione dura circa due ore, poi il premier invita tutti a chiudere e ad approvare il pacchetto economico. Il Consiglio dei ministri inizia poco dopo le undici e mezza. E la discussione va avanti fino all’una. Un’ora e mezza in cui i renziani strappano la proroga della sospensione delle cartelle fino al 31 dicembre. E su plastic e sugar tax si va verso un rinvio. La manovra viene approvata salvo intese, cioè con il testo aperto e modificabile.

Eccola la nuova manovra anti Covid. Per la sanità, come si diceva, ci sono 4 miliardi: un importo cresciuto nelle ultime ore dato che fino a qualche giorno fa l’orientamento del Governo era di fermare l’asticella a circa due miliardi. Ma l’emergenza sanitaria che è tornata a premere con insistenza sugli ospedali ha fatto lievitare l’importo. Destinato alle 30mila assunzioni a tempo determinato di medici e infermieri: la conferma di questi contratti per il prossimo anno, insieme all’introduzione di un fondo per l’acquisto di vaccini e ad altre esigenze legate a Covid, ha aggiornato il conto. Uno dei quattro miliardi sarà destinato ad aumentare la dotazione del Fondo sanitario nazionale, una voce strutturale, i restanti tre miliardi sono imposti dall’emergenza.

L’altro grande capitolo di spesa che ha il tratto del timing imposto dall’emergenza è quello che contiene 4 miliardi per sostenere i settori maggiormente colpiti. Anche qui un aumento sul filo di lana dato che fino a un giorno fa il fondo era stato pensato con una dotazione di tre miliardi. Non sono dettagliati i settori che riceveranno queste fondi, ma sicuramente troveranno posto i ristoranti e il turismo. Prevista anche la proroga della moratoria sui mutui e la possibilità di accedere alle garanzie che lo Stato ha messo in campo attraverso il Fondo di garanzia per le pmi e Sace.

Ancora, un’altra gamba che si irrobustisce è la nuova cassa integrazione Covid: una nuova tranche per tutte le imprese, con il solo paletto del calo del fatturato del 20% rispetto allo scorso anno: se sarà pari o superiore al 20% allora la cassa sarà gratuita, cioè pagata dallo Stato, se sarà inferiore allora sarà l’impresa a versare delle aliquote aggiuntive. “Ulteriori settimane” saranno contenute nella legge di bilancio, ma non è escluso un decreto legge per permettere alle aziende che finiranno la cassa a metà novembre di arrivare coperti dall’ammortizzatore fino a fine anno.

I nuovi soldi andranno anche alla scuola e all’università. Servono insegnanti di sostegno: 1,2 miliardi per l’assunzione a regime di 25mila di loro e 1,5 miliardi per interventi di edilizia scolastica. Per l’università il conto è di 500 milioni per il diritto allo studio e di altrettanti per altre esigenze. Per le famiglie la grande novità è l’assegno unico per i figli fino a 21 anni di età, esteso anche ai lavoratori autonomi e agli incapienti: scatterà dal primo luglio con una dotazione di tre miliardi. Ed è prevista anche l’estensione del congedo di paternità. Importanti novità anche per il Sud, dove viene confermato lo sgravio fiscale del 30% per le imprese che assumono: la misura assorbirà 5,7 miliardi nel 2021 (13,4 miliardi è il costo fino al 2023), oltre alla proroga del credito di imposta per gli investimenti per tutto il prossimo anno che potrà contare su un miliardo. E sempre alle assunzioni, questa volta per gli under 35 e su tutto il territorio nazionale, è destinata la misura che azzera i contributi a carico delle imprese per tre anni.

Il capitolo fiscale tiene in pancia circa 1,8 miliardi (il totale della misura sale così a 7 miliardi) per la proroga del taglio del cuneo fiscale: il cosiddetto bonus 100 euro sarà garantito così per tutto il 2021. E arriva anche l’importo che il Governo pensa di stanziare per la riforma fiscale: prenderà il via solo nel 2022, ma ora viene fissato un importo: otto miliardi all’anno a regime. Ma questi soldi non serviranno solo per intervenire sulle aliquote Irpef: vanno utilizzati anche per l’assegno unico per i figli. Il Governo, tuttavia, conta di incassare risorse dalla lotta all’evasione fiscale: i proventi finiranno in un fondo denominato “per la fedeltà fiscale”.

L’emergenza, però, non costringe il Governo solamente ad alzare l’importo di alcune spese. Lo porta anche ad alleggerire il peso di alcune misure che gravano sulle tasche dei cittadini. Come la ripartenza dell’invio delle cartelle fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate. Doveva scattare lunedì e invece no. Nel vertice di maggioranza di venerdì notte era prevalsa la linea del Pd rispetto alle richieste di Italia Viva e dei 5 stelle, con eccezione dello stop alle intimazioni di pagamento e agli atti di recupero esecutivi e cautelari (pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi). Il vertice di sabato notte e il successivo Cdm ribaltano tutto: l’invio delle cartelle, sospeso a marzo, resterà congelato fino al 31 dicembre. C’è scritto in un decreto, approvato anch’esso dal Cdm, dove si prevede anche la proroga alla stessa data della decadenza della rateizzazione con il mancato pagamento di dieci cartelle e non di cinque. E il termine entro il quale avviare la notifica delle cartelle viene differito di un anno. Poi ci sono anche questioni che impattano sulla vita quotidiana dei cittadini, come i mezzi pubblici: a Regioni, province e Comuni andranno 350 milioni e questi soldi dovranno essere spesi in particolare per potenziare il trasporto verso le scuole.