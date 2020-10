Coas sulle misure anti-CovidI sindaci contro Conte: è uno scaricabarile

Nel nuovo dpcm, valido fino al 13 novembre, il presidente del Consiglio impone la linea soft. Ai Comuni la facoltà di chiudere dalle 21 strade e piazze a rischio “movida”. Palazzo Chigi non vuole neanche sentir parlare di nuovo lockdown, né di coprifuoco.

Dopo la conferenza stampa di ieri sera con l’annuncio del nuovo dpcm per fermare i contagi da Covid-19, il Paese si divide di nuovo tra chi vorrebbe misure più restrittive possibili e chi cerca di evitarle, o forse solo rinviarle.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non vuole neanche sentir parlare di nuovo lockdown, né di coprifuoco. «Dobbiamo conciliare salute ed economia», ha detto in conferenza stampa. Ci saranno forme di «ristoro» per le attività colpite dalle restrizioni, ma «non possiamo più permetterci elargizioni a pioggia» e per questo ci saranno «criteri selettivi».

Ma sulla movida si lascia ai sindaci la possibilità di chiudere al pubblico dopo le 21 vie o piazze nei centri urbani «dove si possono creare situazioni di assembramento». È un potere che i sindaci già hanno, spiegano da Palazzo Chigi. Ma questo ha fatto infuriare gli amministratori locali. «Il governo, senza nemmeno affrontare il tema nelle numerose riunioni di queste ore – dice il presidente dell’Anci Antonio Decaro – inserisce una norma che sembra avere il solo obiettivo di scaricare sulle spalle dei sindaci la responsabilità del coprifuoco agli occhi dell’opinione pubblica. Questo non lo accettiamo». La domanda del sindaco di Bari è: «Ci saranno le forze dell’ordine a controllare le aree pubbliche in cui sarà vietato l’ingresso? I cittadini non si sposteranno da una piazza all’altra? Nei momenti difficili le istituzioni si assumono le responsabilità, non le scaricano su altre istituzioni con cui lealmente dovrebbero collaborare».

A tarda notte, a quanto pare, Conte avrebbe chiamato Decaro promettendo modifiche nel testo finale. Ma le nuove misure soft sembrano solo un antipasto verso una stretta maggiore da somministrare a piccole dosi. Ad appoggiare Conte nella linea più morbida ci sono anche il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e quello dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, con la benedizione di Italia Viva. Dall’altra parte, invece, si schierano i rigoristi: dal ministro della Salute Roberto Speranza al capo delegazione del Partito democratico Dario Franceschini.

Il governo ha litigato molto sulla apertura delle palestre, con il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che ha difeso le attività economiche che in questi mesi hanno speso molto per adeguarsi alle nuove misure di distanziamento e sanificazione. Conte ha dato una settimana ai centri che non si sono messi ancora in regola, poi ci sarà la verifica sui protocolli di sicurezza per decidere cosa fare.

Per le scuole, al momento è passato il principio di far slittare l’orario di ingresso delle superiori alle 9. Si potranno fare doppi turni tra la mattina e il pomeriggio. Ma anche qui non è stato deciso nulla: la scelta è lasciata nelle mani dei territori.