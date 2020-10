CONTE DICE NO AL MES! MA: Dicendo NO al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggioranza.

Dicendo NO al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggioranza. Il tempo dimostrerà come questa decisione sia un grave errore politico e soprattutto un danno per gli italiani.Matteo Renzi.

Purtroppo questa è la prova evidente che al nostro Premier, oltre alle tante qualità che gli vengono riconosciute in vari contesti, gli manca la più importante : ” gli attributi”. Non ha saputo alzare la voce coi 5s.

Se altri avessero chiesto il Mes, era già dato, chiesto da Renzi e Italia viva no, perché? credo che gigggggino sfrutti la nostra esigenza ad eleggere un presidente europeista per fare i cazzi suoi…non c’è altra spiegazione…anche perché non credo che casaleggio abbia a cuore la stessa nostra esigenza…Il problema è che, anche il PD che è favorevole al MES, con I numeri che ha, non ha saputo alzare la voce. Qualche volta si è sentito da Zingaretti il ruggito del coniglio?. Si! È ora di muovere l’alfiere e fare scacco al re! Matteo Renzi giochiamo questa partita, sarà il re a dover muoversi per non morire! Il re se non vuole morire deve cedere….al Mes.

Credo sia il momento di alzare la voce o ritirare i ministri, questa situazione dove decidono solo i pentagrulli, è insostenibile. E QUI CASCA LASINO: SE NON SI REAGISCE: La posizione di Italia Viva è inaccettabile. SI DEVE E: Abbia il coraggio di dare un ultimatum al grillino Conte sul MES ed esca dal governo se non ci sono le condizioni. Non si può andare avanti con un governo sottomesso alla incapacità dei 5

PURTROPPO E PER FORTUNA :la storia insegna che la teoria del “qui comando io” in politica non ha futuro…La politica seria e responsabile e soprattutto competente ha una capacità di visioni lungimiranti e interpretative dei bisogni di un Paese che si esplica in un ottica di interessi non squisitamente personali che sono a discapito di un intero Paese…come in questo caso..vogliamo pensare che un ragionevole ripensamento sul Mes dia un immediato prosieguo di attivazione intelligente e costruttivo ad un intervento economico quale e’ il Mes che in questo momento storico specifico di gravissima sofferenza del sistema sanitario nazionale per cause sopraggiunte inevitabili costituisce un ancora di salvezza che darebbe un serio contributo ai fini di un aumentato fabbisogno delle risorse sanitarie per Covid 19 e ad una ripresa costruttiva morale sociale del Paese che in questo momento è pronto a far valere i propri diritti e la propria competenza in ogni ambito.

CONTE DICE NO AL MES! MA: Dicendo NO al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggioranza.

