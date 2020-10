Mes, Rosato: “Da Conte banalità e demagogia” Questo è il prezzo ad avere un premier che è capitato per caso . Solo in Italia si può comprare un biglietto della lotteria e diventare (statista) .

“Una banalità e una demagogia nelle parole di Conte sul Mes che lascia sbalorditi”. Lo dice il coordinatore di Italia Viva, Ettore Rosato, all’Adnkronos dopo le parole del premier Giuseppe Conte sul Mes in conferenza stampa a palazzo Chigi.

“Aumenterebbe il debito pubblico? Ma sono mesi che facciamo debito pubblico extra per superare i danni della pandemia ad un tasso di interesse ben più oneroso di quelli del Mes. Bisogna rafforzare la sanità, per farlo servono risorse e lì ci sono”, ha concluso Rosato.

Probabilmente Conte insieme ai grilli parlanti (e non pensanti),pensa che gli altri soldi le vengano regalati, e che non siano “ulteriore debito”

Condivido pienamente il pensiero di ROSATO! Il modo in cui ha detto no al mes è da despota. E semplicemente vergognoso come lo ha spiegato. Ha mentito clamorosamente e spudoratamente agli ITALIANI

Stiamo pagando di più per quello che avremo potuto pagare di meno. Soldi buttati, tra reddito di cittadinanza dato senza controlli, bonus ridicoli,. Navigator che non trovano lavoro a nessuno, mentre la Sanità è allo sfascio. Mandateli a casaaaa !!! Non dobbiamo essere complici di questi incompetenti che vogliono portare il paese alla rovina dopo le richieste di Iv che Giuseppi e tutta l’accozzaglia non ci sentono dobbiamo staccare la spina. Conte un presidente del consiglio buono per tutte le stagioni incollato alla poltrona .Io voto Italia Viva ma vorrei tanto che togliesse il sostegno a questo #governo. Se Italia Viva sta ferma e lascia fare a questi incompetenti non c’è più speranza. Il tempo stringe e andremo sempre peggio. Fermateli finché siamo in tempo.

Mandatelo mandiamoli a casa anche in piena pandemia .Occorre una persona che sappia trascinare il Paese . Che abbia una visione . Non possiamo andare a rimorchio del virus e il Conte ei grulli se ne approfittano per stare incollati alla poltrona a scapito del ITALIA intera..

Mes, Rosato: "Da Conte banalità e demagogia" Questo è il prezzo ad avere un premier che è capitato per caso . Solo in Italia si può comprare un biglietto della lotteria e diventare (statista) .

