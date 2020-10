1. Il MES è un prestito e, come tutti i prestiti, andrebbe restituito e entrerebbe a far parte del debito pubblico. Anche le risorse reperite sul mercato sono prestiti che vanno restituiti.

2. Se si decidesse di utilizzare i soldi del MES per coprire spese già previste in bilancio, si andrebbe a sostituire il debito (Btp) con altro debito (MES), senza aumentare lo stock complessivo di debito.

Se invece si usasse per finanziare spese aggiuntive, aumenterebbe il debito.

Così come del resto aumenterebbe se le spese aggiuntive fossero coperte con nuove emissioni sul mercato.

La differenza sta nei tassi di interesse applicati.

Non è un dettaglio.

Quindi, evitiamo di ingenerare nei cittadini una gran confusione e diciamo le cose come stanno.

Recovery fund cos’è? Il Recovery fund che significa letteralmente fondo di ricupero, come già detto, è una proposta fatta dalla Francia che prevede l’istituzione di un fondo ad hoc con lo scopo di emettere obbligazioni, i cd. recovery bond o ursula bond, con la garanzia del bilancio UE. Ma non sono fondi regalati vanno restituiti.

BASTA BLATERARE CAZZATE CARO CONTE E CARI GRULLI.NESSUNO TI REGALA SOLDI,TUTTI I PRESTITI VANNO RESTITUITI,ALCUNI CON INTERESSI MINIMI ALTRI DENTRO CERTI LIMITI GIA CONCORDATI CON LA UE&BCE. ANCHE IL Recovery fund E UN PRESTITO E VA RESTITUITO,E COME TUTTI I DEBITI (PRESTITI) INFLUISCONO SUL DEBITO STATALE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo