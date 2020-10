LA SAGA DEI ZOMBI. M5S, SE IL MORTO TRASCINA IL PD VIVO MA IN COMA,NON ABBIAMO NULLA DA SPERARE.

Perché un deputato europeo eletto in una lista unitaria, “PD – Siamo Europei”; che a Strasburgo è iscritto e lavora nel gruppo S&D, lo stesso del PD; di peso politico nazionale e internazionale superiore a quello di qualunque altro nome resosi disponibile; conosciuto dai romani che, nei sondaggi, mostrano di gradirlo; perchè non andrebbe bene al PD? Perché, dice Bettini oggi sul Corsera, dobbiamo stringere alleanze col M5S dove sia possibile. Ma che vuol dire “possibile”? Presentarsi a Roma insieme col M5S o un suo succedaneo? Fare un semplice accordo di potere su un nome o costruire un programma vero di rinascita della città, impossibile da fare insieme a chi l’ha male amministrata? Che razza di campagna elettorale farebbe il PD insieme a chi ha affossato Roma?

Bloccati al governo sul MES, bloccati a Roma sul Sindaco, il PD ha dato la “golden share” della sua politica al M5S?

Chiedono a Calenda di sottoporsi alle primarie, ma che genere di primarie sarebbero se non si può stare a tavola in più di sei fuori casa e si raccomanda di non assembrarsi neanche in casa? Farle online? Magari sulla piattaforma Rousseau? Ridicolo. E quando farle? In primavera, a ridosso delle elezioni confidando che non ci sia il virus? E nel frattempo discutiamo nel centro – sinistra e guardiamo la campagna elettorale della destra?

E se trovassero un candidato comune PD – M5S, ammesso che Raggi si ritiri, dopo la “fatica” che avrebbero fatto per trovarlo, lo sottoporrebbero alle primarie?

Ragionate, amici del PD, ragionate su Roma, non sulle strategie nazionali.

LA SAGA DEI ZOMBI.M5S, SE IL MORTO TRASCINA IL PD VIVO MA IN COMA,NON ABBIAMO NULLA DA SPERARE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo