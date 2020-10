“Nell’affrontare la seconda ondata epidemica l’Italia non può fare a meno del Mes. Ne hanno bisogno le sue reti ospedaliere, ne ha bisogno la ricerca.

Parliamo di un prestito che, contrariamente alle cifre errate messe in giro in queste ore, è il meno caro tra quelli offerti al nostro Paese.

Italia Viva ha formulato una dettagliata proposta sull’utilizzo per alleviare le difficoltà in sistema sanitario, – che rischia, con il passare delle settimane, di trovarsi in una situazione sempre più critica – per intensificare e perfezionare le misure di prevenzione dei contagi, per potenziare la ricerca.

L’Italia non può rinunciare a una simile opportunità.

Rifiutarla per un’ormai incomprensibile avversione ideologica sarebbe una colpa imperdonabile perché a scontare gli effetti sarebbero i cittadini italiani.”

Vito de Filippo

La seconda ondata pandemica si sta rivelando peggiore della prima. Così fu per la “Spagnola “. Ma in un secolo non abbiamo imparato niente. SERVONO SOLDI PER COTRASTARE QUESTA CRISI SANITARIA,E SIAMO IN BOLETTA (SENZA UN EURO) E NON BUTTIAMOLA SUL (E PERO SE) CON IL SE E IL PERO NON SI VA DA NESSUNA PARTE.

ABBIAMO IL MES A PORTATA DI MANO USIAMOLO SFRUTTIAMOLO! Che sia un prestito è fuori discussione, ma che sia alle condizioni più favorevoli pure. Quindi, si prende quello che conviene di più senza se e senza ma. Certamente che dovranno essere restituiti ma quasi senza interessi. L’ipotesi di recuperare denaro da titoli di mercato costerà di più perché nessuno ci darà soldi gratis. Però, siccome decidono i 5 stelle ci faranno morire per non prendere un prestito senza pagare interessi, con questa gente siamo in merda. ..Ma quando lo capiranno gli incompetenti? Abbiamo bisogno del MES!!!

MES: Che sia un prestito è fuori discussione, ma che sia alle condizioni più favorevoli pure. Quindi, si prende quello che conviene di più senza se e senza ma. Però, siccome decidono i 5 stelle ..Ma quando lo capiranno gli incompetenti? Abbiamo bisogno del MES!!!!!!!

