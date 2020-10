Mi sembra chiaro che la questione è solo esclusivamente ideologica a sostegno dei ciarlatani 5 stelle . Complimenti.

Una pandemia si direbbe un dono del cielo, una provvidenziale necessità cui ancorare l’intenzione del governo. Al contrario, passato il momento ammutolito delle bare senza nome, lo condanna alle mezze misure e alla rinuncia a ogni prevenzione.

Dunque: finché sono in vigore le magnanime ideologie, quelle che immaginano il mondo intero come un solo villaggio e il genere umano intero come un sol uomo, la politica offre esaltazione e abnegazione. Perfino con la democrazia, quando si tratti ancora di conquistarla e il suo pregio migliore, l’aurea mediocrità, non sia diventata ancora una infastidita abitudine. Finito questo, la politica, cioè l’arte del governo, ha bisogno di due condizioni, che sono le due facce di una stessa medaglia: una dose decente di interesse al bene comune, e una dose decente di disinteresse personale. Ambedue le condizioni sono vistosamente mancate nella politica corrente governativa.

I ciarlatani sovranisti saranno responsabili del conto salato che il coronavirus presenterà. Oggi la sanità ha le stesse attrezzature e personale di quando nello scorso febbraio si è presentata l’emergenza. Conte deve dimettersi e lasciare il posto a personalità competente. Ma sto Conte da dove viene da Marte è chiaro che il mes è un prestito e va restituito gli altri prestiti vanno bene e il mes che serve per risollevare la sanità pubblica non serve abbiamo carenza di medici di infermieri stiamo ritornando in tilt e questo PDC dice no al mes perché sta sul pene dei grillini ? Ma fatemi il favore. Delle due l’una: o Conte non sa di cosa parla, come quasi tutti i pentapitechi, o é un mentitore seriale, come quasi tutti i pentapitechi.