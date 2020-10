“Scimmie al volante”. Come il Covid-19 ha messo a nudo la pochezza del nostro ceto politico.

Quante volte ho sognato, in questi anni, che comparisse dal nulla la bambina di “Mamma, ho perso l’aereo” e mettesse a tacere l’onorevole Scimpanzetti o il ministro Gorilli di turno con la sua battuta altezzosa: “Tu sei quello che i francesi chiamano les incompétents”. Ma un minuto dopo sarebbe accorso l’opinionista populista da riporto a spiegare che la competenza non esiste, che è un mito epistocratico da secchioni, che il proprio del politico è prender voti e decisioni, e nulla più.Verso la fine di “Scimmie al volante” (Rizzoli), l’ottimo libro di Marco Mensurati e Fabio Tonacci su come il Covid-19 ha messo a nudo la pochezza del nostro ceto politico, c’è una formidabile intervista al sociologo Giuseppe De Rita che aiuta a mettere per il verso giusto la surreale querelle sulla competenza. I suoi amici funzionari della Camera dei deputati, racconta De Rita, oggi si sentono umiliati. Erano abituati a stendere dossier accuratissimi per i parlamentari sui temi legislativi, ma oggi l’onorevole medio quei dossier non solo non li legge, non è proprio in grado di capirli, e pretende una tabellina semplice semplice a prova di macaco.

Scimmie al volante ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo