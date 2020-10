SIGNORE E SIGNORI ECCO A VOI PASQUALE CONTE.

“Frutta e verdura fanno bella l’architettura”, così commentava un mio vecchio professore di progettazione, della storica Facoltà di Valle Giulia, quando uno studente gli portava un progetto malfatto e cercava di nasconderlo disegnando cascate di rampicanti, alberi e siepi che coprivano i prospetti. Bocciato, con una frase rimasta epica: “lei non sarà mai un architetto, al massimo un fruttarolo”.

Ci troviamo a fronteggiare la peggiore crisi degli ultimi 75 anni con a capo del governo un avvocatino provinciale che ricorre a piene mani alla tecnica del “fruttarolo”. Chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere, spesso anche a sproposito, per coprire le sue modestissime capacità di direzione dello Stato.

Fare qui la lista sarebbe lunga, ma quattro modalità di lavoro sono particolarmente indicative di un comportamento non all’altezza del ruolo che ricopre fortunosamente.

Lo scaricabarile; il non controllo sull’effettiva esecuzione delle decisioni che prende o degli atti che vara il suo governo; le inesattezze che dice, quando non le bugie; il paternalismo che diffonde a piene mani, evidentemente considerando chi l’ascolta come dei minus habens, che si bevono qualunque cosa scenda dall’alto. Faccio solo due esempi: moltissime misure di sostegno, ancorché male assortite, si pensi solo all’abbandono dei professionisti che lavorano con partita iva, non sono andate ancora in porto perché mal congegnate o richiedono decine di decreti attuativi che la burocrazia ministeriale tarda a fare. Dice in conferenza stampa che rispetto alla primavera sono stati realizzati 3600 posti di terapia intensiva, mentre la più rosea delle rilevazioni dice che non arrivano a 1500. Colpa delle Regioni che non sanno spendere, sostiene.

Ma non è una novità che in Italia le norme di spendibilità, centrali, regionali e locali, sono una gabbia che crea ritardi e residui passivi. C’è voluta “la mano di Dio”, come diceva mia nonna, per approvare pochi articoli di semplificazione per far partire i cantieri, che stanno fermi perché mancano i famosi decreti attuativi. E lui? Come se il fatto non fosse il suo! Per l’avvocatino basta approvare, magari la copertina di un provvedimento “salvo intese”, poi fare una conferenza stampa e pensare che tutto sia risolto. No? Colpa delle Regioni, dei Comuni, dei Ministeri, “e che so io Pasquale?” come diceva Totò.

Rabbrividisco all’idea che uno così dovrebbe pilotare l’Italia nel Recovery Fund. I documenti usciti fino ad ora, si trovano in rete sui siti del Parmanento, sono “frutta e verdura, che non fanno neanche bella figura”.

Sul MES sta mentendo da mesi.

Non è vero che approvvigionarci di risorse sul mercato ci costerebbe meno, perchè anche se si abbassano gli interessi sui Bot è solo perché la BCE ne compra a miliardi per calmierarli, ma fino a quando? E comunque sul mercato gli interessi sul debito restano ancora più alti dei prestiti MES.

Non è vero che ricorrere al MES sia pericoloso “infatti”, dice, “nessun altro stato ne ha fatto ricorso”, ma omette di dire che Spagna e Portogallo stanno provando a spendere sulla sanità cercando di utilizzare, da subito, la quota di risorse a fondo perduto del Recovery Fund. Lui neanche questo propone, ma un no senza alternative.

Non è vero che richiedere il MES metterebbe in allarme il mercato perché denuncerebbe una nostra difficoltà a restituire i debiti, compresi quelli sui Bot, ma è vero esattamente il contrario. Gli investitori istituzionali leggono i nostri giornali, conoscono l’Italia, sanno che abbiamo estremo bisogno di ristrutturare il SSN (abbiamo perso 6 mesi e vediamo oggi i risultati) e si domandano perché mai un’economia che si dice solida avrebbe paura di restituire un debito a costo praticamente 0. E i nostri crediti? che costano di più, si domandano, saranno a rischio anche loro se hanno paura del MES? Valutazioni che neanche un commercialista della Lega farebbe.

Poi la cosa più vergognosa, proprio da imbonitore da fiera, è minacciare di aumentare le tasse se si fa ricorso al MES. Ha sforato di 100 miliardi i conti pubblici spezzettandoli in mille rivoli, neanche tutti giusti, e sulla sanità, che è il punto più debole, solo 4 miliardi che pagheremo più del MES. Quella parte che pagheremo in più di interessi, centinaia di milioni l’anno, indovinate da chi li prenderà.

Oggi Italia Viva ha costituito un intergruppo parlamentare chiamato “MES subito”. Hanno aderito non solo i parlamentari renziani, ma molti del PD, di Forza Italia, perfino uno del M5S. Se ne aspettano altri.

Conte venga in Parlamento a chiarire sul MES, non in conferenza stampa o sul Blog delle stelle. E non ci venga a dire “e che so io Pasquale?”. Attento Pasquà, che ogni limite ha la sua pazienza, ma non in eterno.

