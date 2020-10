Bravo Renzi hai detto benissimo questa coppia sta dando dei punti a tutti quei fannulloni che scrivono cattiverie solo perché loro non sono ingrato di trascinare neanche un asino,I Fedez: Si sono dimostrati molto attivi e responsabili fin dall’inizio della pandemia, bravi!!Hanno promosso una raccolta fondi , hanno aiutato i bisognosi durante questa pandemia . Sono veramente dei ragazzi positivi . Bravi

Non mi spiego la ragione – se non in termini di un inaccettabile elitarismo culturale – delle polemiche a proposito di Chiara Ferragni e di suo marito Fedez e della scelta di utilizzare la loro visibilità per sensibilizzare all’uso della mascherina chi li segue sui loro canali social.

Possono piacere o non piacere, ma va dato atto che la coppia di influencer ha mostrato attenzione e sensibilità verso le conseguenze della pandemia fin dall’inizio: si è impegnata in una raccolta fondi che ha garantito milioni di euro per le terapie intensive, ha contribuito a raccogliere e consegnare cibo a chi soffriva di più le conseguenze del lockdown, quest’estate ha promosso la bellezza dei nostri musei, invitando a visitarli e sostenerli. Si mette in discussione la decisione di una giovane coppia che davanti a una situazione difficilissima per il nostro Paese, ha scelto di mettersi in gioco, guardandosi intorno alla ricerca di qualche ambito dove poter essere di aiuto e provando a dare una mano con gli strumenti che conoscono meglio per sensibilizzare il loro pubblico. Un pubblico peraltro, giovane ed abbastanza disinteressato al mondo dell’informazione, che nessun altro sarebbe in grado di raggiungere in modo così diretto ed efficace.

A Chiara e Fedez posso solo dire: grazie per quel che state facendo, non date retta a chi vi giudica ed andate avanti per la vostra strada. A testa alta.

