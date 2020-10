Dicendo NO al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggioranza. Il tempo dimostrerà come questa decisione sia un grave errore politico e soprattutto un danno per gli italiani. #MES #MatteoRenzi #CarloCottarelli Conte si rivolgeva al gregge di ignoranti che purtroppo ci sono, e loro gli credono. Conte sul Mes ha gettato la maschera ; lui fa quello che gli dettano i 5s pur facendo male al paese che ha bisogno di risorse a condizionalità basse per la sanità stremata dal virus. Non prendere il MES dimostra inconfutabilmente la stupidità, l’incapacità e l’incompetenza sia di Conte che dei 5 stelle. È poi incredibile che il PD che con il suo segretario Zingaretti ha piu volte dichiarato che il MES va utilizzato e subito, dimostra ora di essere una forza politica ondivaga e camaleontica, incapace di mettere al primo posto gli interessi del Paese in un momento di grave difficoltà. Povera Patria! # IO STO CON LA CAPACITÀ E LA COMPETENZA # IO STO CON RENZI PER IL BENE DEL PAESE Per contenere l’epidemia occorre una struttura sanitaria per la tracciatura di chi viene a contatto col virus, composta di migliaia di persone e di un alto costo. Il MES permette questo e di potenziare la sanità di territorio, invece assumiamo migliaia di navigator che non servono a nulla!

È incredibile la disonestà intellettuale e la malafede di chi afferma che è più conveniente emettere debito con i titoli di stato adducendo che i Bot si collocano con tasso negativo.

Per i disinformati e i disonesti ricordo che non bisogna fare riferimento ai Bot per valutare i vantaggi del MES, i Bot hanno scadenza a 3, 6, 12 mesi e quindi con rimborsi in tempi troppo brevi e il nostro Paese ha bisogno solo di prestiti a lunga scadenza.

Il riferimento va fatto con il Btp decennale il cui tasso è aumentato pochi giorni fa, passando da 0.67 a 0.78. Ed è molto probabile che aumenterà ancora, data la debolezza dell’economia italiana.

Chi è contrario al MES usa argomentazioni false e dannose per il Paese. I 5 stelle sono l’essenza dell’incapacità e dell’incompetenza, mettono al primo posto non l’interesse del Paese ma il loro non perdere la faccia dovendo ammettere che la loro posizione sul MES è strumentale e senza alcun senso logico.

Se gli italiani si svegliassero potrebbero immediatamente far capire ai 5 stelle che il MES va subito preso. Basterebbe che al prossimo sondaggio i 5 stelle dimezzassero la propria percentuale e per rafforzare il concetto, occorrerebbe premiare, dico io, la forza politica che più si è spesa per prendere il MES e cioè Italia Viva. Vedrete che il MES verrà subito preso.

Conte è un Don Abbondio, che dimentica il suo dovere di fare gli interessi del Paese e si piega al Don Rodrigo del momento, i 5 stelle. Conte conferma che chi non ha coraggio non se lo può dare. Povera Patria!# IO STO CON LA CAPACITÀ E LA COMPETENZA # IO STO CON RENZI PER IL BENE DEL PAESE ultima modifica: da

