La politica deve dare l’esempio, e Matteo lo sta facendo bene. Rispettiamo le regole e tutti insieme ne usciremo.

Grande preoccupazione per l’aumento dei contagi. Sappiamo da mesi che dobbiamo convivere con il virus fino al vaccino, lo diciamo dalla scorsa primavera. Bisogna aumentare le terapie intensive, rafforzare i trasporti (anche chiedendo una mano a privati), tracciare meglio i contatti e investire sui tamponi. Tutte cose che andavano fatte prima, dicono i critici. Io dicevo e dico: facciamole subito. “Il miglior momento per piantare un albero era vent’anni fa”, dice un proverbio africano. Ma, se non l’hai fatto, allora il miglior momento è oggi adesso. Meno chiacchiere (specie di presunti esperti in TV), più concretezza. E se servono soldi – e servono – dire “No al Mes”, come fanno da sempre Salvini e Meloni e come domenica ha fatto (sbagliando) anche il Presidente del Consiglio, è un errore politico e un danno per gli italiani. Se avessimo chiesto il MES per tempo, avremmo avuto personale sanitario in tutte le scuole, avremmo avuto più tamponi per i nostri ragazzi, avremmo permesso di pagare i privati per fare il trasporto scolastico perché chiudere la scuola è la più grave sconfitta istituzionale che una classe dirigente possa subire. E per concludere cosa sostengo della gestione governativa della situazione ITALIANA dico che! Occorre avere un’idea di Paese da offrire alla discussione del recovery fund, perché se mettiamo insieme soltanto una collazione di progetti, non diamo un futuro al ITALIA e ciò che serve ORA PER IL RILANCI ITALICO E’. Competenza Personale e per il paese, Riformismo, Coraggio ,Talento Decisionale, Merito Gestionale, Qualità selettiva, Bellezza Esecutiva e educativa, Innovazione Lavorative industriale artigiane e turistiche : queste sono le parole del made in Italy e in ITALIA VIVA

