Se servono soldi – e servono – dire “No al Mes”, come fanno da sempre Salvini e Meloni e come domenica ha fatto (sbagliando) anche il Presidente del Consiglio, è un errore politico e un danno per gli italiani. Se avessimo chiesto il MES per tempo, avremmo avuto personale sanitario in tutte le scuole, avremmo avuto più tamponi per i nostri ragazzi, avremmo permesso di pagare i privati per fare il trasporto scolastico perché chiudere la scuola è la più grave sconfitta istituzionale che una classe dirigente possa subire.Matteo Renzi

Nasce intergruppo parlamentare ‘Mes subito’ con Renzi, Orlando e Brunetta.

Nato su iniziativa dei deputati di Italia viva D’Alessandro e De Filippo. La prima riunione fissata per mercoledì 21. Diverse le adesioni provenienti da tutti i partiti politici.

Si chiama ‘Mes Subito’, l’intergruppo parlamentare Camera-Senato, nato su iniziativa dei deputati di Italia viva, Camillo D’Alessandro, e Vito De Filippo, della commissione sanità. La prima riunione è fissata per mercoledì 21 ottobre, come riporta la nota di Italia Viva. Diverse le adesioni provenienti da tutti i partiti politici. Per il Pd ha aderito il vice segretario Andrea Orlando con diversi parlamentari, per Italia Viva Matteo Renzi ed altri esponenti Iv, varie le diverse adesioni di Forza Italia tra cui Renato Brunetta. Presenti anche i 5Stelle con il deputato Trizzino, dal gruppo Misto con Maurizio Lupi, Riccardo Magi ed anche ex parlamentari 5Stelle.

Nella richiesta di adesione, arrivata nelle mail dei deputati e senatori, si legge: “Il riacuirsi del contagio, accompagnato dalla proroga dello stato di emergenza, impongono la necessità di utilizzare tutte le risorse disponibili a favore del sistema sanitario nazionale, a partire dal Mes, senza rinvii. Per tali ragioni ti chiediamo di voler aderire all’intergruppo parlamentare ‘Mes Subito’, nell’ottica della funzione centrale del Parlamento che attivi ogni iniziativa utile per scongiurare il rischio della perdita di fondi irripetibili, nelle condizioni di accesso, restituzione e nell’ammontare delle risorse disponibili, per la sanità italiana. Lo dobbiamo ai nostri operatori sanitari, lo dobbiamo ai nostri cittadini, lo dobbiamo ai tanti studenti e specializzandi in medicina, lo dobbiamo ai nostri ricercatori”.

Nasce intergruppo parlamentare 'Mes subito' con Renzi, Orlando e Brunetta.‼️‼️ L'UNIONE FA LA FORZA‼️‼️ NATO SU INIZIATIVA DEI DEPUTATI DI ITALIA VIVA. LA PRIMA RIUNIONE FISSATA PER MERCOLEDÌ 21. DIVERSE LE ADESIONI PROVENIENTI DA TUTTI I PARTITI POLITICI.

