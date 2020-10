Grande preoccupazione per l’aumento dei contagi. Sappiamo da mesi che dobbiamo convivere con il virus fino al vaccino, lo diciamo dalla scorsa primavera. Bisogna aumentare le terapie intensive, rafforzare i trasporti (anche chiedendo una mano a privati), tracciare meglio i contatti e investire sui tamponi. Tutte cose che andavano fatte prima, dicono i critici. Io dico: facciamole subito. “Il miglior momento per piantare un albero era vent’anni fa”, dice un proverbio africano. Ma, se non l’hai fatto, allora il miglior momento è oggi. Meno chiacchiere (specie di presunti esperti in TV), più concretezza.

SI CARO RENZI: C’e’ tanto da lavorare, soprattutto per convincere gli alleati di Governo della bonta’ e utilita’ delle proposte di #ItaliaViva. Andare avanti alla giornata non giova a nessuno! Auguriamoci #Matteo che il tavolo politico di cui parli generi accordo di programma che consenta di arrivare al 2023 senza affanni, malumori e ulteriori ritardi…non è sufficiente dire il si bisogna anche sbattere i pugni sul tavolo e far capire che il limite è stato superato e che il tavolo può essere rovesciato…Perché !Se non ci sono progetti ben precisi e definiti per il tempo a venire e per i nostri ragazzi, meglio non prendere il mes i soldi in Italia a pioggia fanno una brutta fine e lo abbiamo visto in questi mesi. E allora Matteo fai capire a Conte che, per non dispiacere ai 5s dice non al MES.Se è emergenza come dice lui i soldi servono per la sanità .Auguri di buon lavoro.

PS: È incredibile la disonestà intellettuale e la malafede di chi afferma che è più conveniente emettere debito con i titoli di stato adducendo che i Bot si collocano con tasso negativo.

Per i disinformati e i disonesti ricordo che non bisogna fare riferimento ai Bot per valutare i vantaggi del MES, i Bot hanno scadenza a 3, 6, 12 mesi e quindi con rimborsi in tempi troppo brevi e il nostro Paese ha bisogno solo di prestiti a lunga scadenza. Il riferimento va fatto con il Btp decennale il cui tasso è aumentato pochi giorni fa, passando da 0.67 a 0.78. Ed è molto probabile che aumenterà ancora, data la debolezza dell’economia italiana.

Chi è contrario al MES usa argomentazioni false e dannose per il Paese. I 5 stelle sono l’essenza dell’incapacità e dell’incompetenza, mettono al primo posto non l’interesse del Paese ma il loro non perdere la faccia dovendo ammettere che la loro posizione sul MES è strumentale e senza alcun senso logico. Se gli italiani si svegliassero potrebbero immediatamente far capire ai 5 stelle che il MES va subito preso. Basterebbe che al prossimo sondaggio i 5 stelle dimezzassero la propria percentuale e per rafforzare il concetto, occorrerebbe premiare, dico io, la forza politica che più si è spesa per prendere il MES e cioè Italia Viva. Vedrete che il MES verrà subito preso.

