Italia Viva critica Conte ma Tg1 la censura. Anzaldi: “Cinegiornale asservito al Governo”

Italia Viva critica Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati, sottolineando l’irrazionalità del No al Mes oltre alle opacità nella gestione dell’emergenza Covid-19.

E tuttavia, nel servizio sull’informativa del Presidente del Consiglio alla Camera, il Tg1 ha censurato tout court l’intervento di Italia Viva. Il gesto ha suscitato il commento sdegnato dell’Onorevole Michele Anzaldi, Segretario della Commissione di Vigilanza Rai.

“Inaccettabile disinformazione continua” ha scritto su Twitter. “Via i direttori che non rispettano il pluralismo e il giornalismo”. L’Onorevole renziano ha poi rincarato: “Giusto che la Vigilanza senta Gualtieri sui conti e convochi Salini al più presto, ma la vera emergenza in Rai sono la correttezza dell’informazione e il rispetto del pluralismo. Alcuni Tg sono trasformati in Cinegiornali e il Tg1 totalmente asservito a Palazzo Chigi elimina notizie e voci critiche”.

