Grande Luigi! Purtroppo, chi è ideologicamente condizionato, come parecchi pentacretini, è incapace di slegarsi dagli schemi nei quale è imbrigliato.

IL DEBITO PUBBLICO EUROPEO CHE RUBA IL LAVORO AL DEBITO PUBBLICO ITALIANO.

Ieri l’Unione Europea ha debuttato sui mercati dei capitali come “grande emittente di debito pubblico”, vendendo obbligazioni finalizzate a reperire i fondi per il finanziamento del programma Sure (quei prestiti europei “privilegiati” e con condizionalita’ di cui tuttavia nessuno si è lamentato, ne’ ha detto che “bisognerà aumentare le tasse”, ecc).

La Ue si è indebitata a 10 anni a tasso negativo (-0,23%) e a 20 anni a tasso praticamente zero (0,1%).

Circa uno 0,9% in meno – su entrambe le scadenze – rispetto a quanto fa l’Italia.

Ieri il rendimento dei nostri Btp sul mercato secondario ( = quello su cui gli investitori privati si scambiano titoli già precedentemente emessi in asta) è leggermente salito ( = cioè c’è stata una domanda leggermente inferiore per acquistarli).

È naturalmente molto presto per stabilire alcun nesso causa-effetto. Così come erano decenni che auspicavamo l’emissione di titoli del debito pubblico europeo, come apri-pista per una maggiore centralizzazione della politica fiscale e una maggiore democratizzazione della governance istituzionale europea. Ed è questo il percorso che deve iniziare e che deve rafforzarsi nei prossimi anni, a tutti i costi.

Ma sullo sfondo è bene tenere d’occhio un fenomeno: se la Ue – come debitore “sovrano” – si confermerà così attraente nonostante tassi negativi, in prospettiva il costo di emissione dei nostri Btp potrebbe salire. E con un debito tra il 150% e il 160% del Pil (se non riprendiamo a crescere velocemente), questo è un punto da tenere d’occhio con attenzione.

Anche politicamente: me li vedo già i nuovi sovranisti scendere in piazza contro i titoli del debito pubblico europeo che rubano il lavoro ai titoli del debito pubblico italiano.

Aiutiamo le obbligazioni Ue a casa loro.

Bravo Luigi…. e’ necessario informare i cittadini in merito alle azioni politico finanziarie che il governo mette in atto ma anche quelle che dovrebbe attivare per gestire al meglio questa pandemia….. Nel paese c’e’ troppa ignoranza nella popolazione, cosa che impedisce una corretta consapevolezza delle problematiche e delle soluzioni. Siamo al punto di non ritorno. Andare avanti così lo vogliono la maggioranza degli italiani indottrinati giornalmente da tutti i mass media della comunicazione. Non abbiamo la forza per invertire la rotta.

Mi spiace ma avreste dovuto accorgervene prima. Tutti gli sforzi che fate oggi per far capire cadono nel vuoto. Invece quello che dice il Pdc viene preso in considerazione anche se è il nulla assoluto.

Che tristezza!

Grande Luigi! Purtroppo, chi è ideologicamente condizionato, come parecchi pentacretini, è incapace di slegarsi dagli schemi nei quale è imbrigliato. ultima modifica: da

