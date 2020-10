INSURGENTS, I RIBELLI.

Matt Browne è uno studioso, ma soprattutto un militante liberal americano, impegnato da sempre sul fronte progressista soprattutto nel suo Paese e in Europa, anche attraverso il Center for American Progress, promotore di una alleanza transatlantica tra tutte le forze liberali apertamente schierate contro tutti i populismi e i sovranismi, più un generale contro la destra internazionale, che vede come il principale nemico nel mondo attuale.

Di Matt Browne è stato pubblicato, non ancora in Italia, un libretto che richiama l’attenzione dei democratici sulla necessità di unire le forze progressiste, a partire da quelle liberaldemocratiche, che non si rassegnano all’avanzata delle destre, spronandoli a costruire una agenda globale in grado non solo di combattere populisti e nazionalisti, ma di farlo rilanciando l’impegno per un mondo aperto e solidale, contro ogni genere di chiusura e discriminazione, combattendo le disuguaglianze, ampliando la sfera della democrazia e dei diritti, facendo della sostenibilità ambientale ed energetica il centro motore di una nuova idea di sviluppo.

Il testo si intitola “Insurgents, Inside a new generation of progressive leadership” e i “ribelli” di cui parla, gli “Insurgents” del titolo, sono il primo ministro della Nuova Zelanda Jacinda Ardern, riconfermata in questi giorni con oltre il 50%, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro canadese Justin Trudeau, l’italiano Matteo Renzi e il sindaco di Budapest Gergely Karácsony, meno noto degli altri, che ha vinto a Budapest su una linea di radicale opposizione a quella di chiusura nazionalista e autoritaria di Orban. Una leadership collettiva che speriamo si allarghi presto a Joe Biden e nella quale io includo anche Pedro Sanchez e Antonio Costa.

Dunque Browne non si limita a sistematizzare una idea, che se si vuole è intuitiva per un progressista, ma allarga il campo da gioco al mondo, indicando alcuni esempi concreti di governi e leader che, nel mondo, rappresentano le migliori esperienze da unire e rilanciare. E lo fa libero da qualunque condizionamento dei corsi politici nazionali.

Il pericolo è grande ed «È arrivato il momento in cui i partiti progressisti, anche quelli con tradizioni e culture diverse, accettino l’idea che ciò che hanno in comune oggi è molto più importante di ciò che li divide». Essi, scrive Browne, devono costruire nuove alleanze tra liberali, socialdemocratici, laburisti e verdi, fino a formare una specie di «coalizione semaforo» con un’agenda programmatica condivisa, anziché continuare a farsi la guerra tra di loro, come avviene regolarmente in Italia.

In Italia ciascuno, rincorrere una impossibile uniformità ideologica, piuttosto che costruire una solidarietà politica di governo su base programmatica. Ognuno aspetta il suo “sol dell’avvenire” e combatte prima di tutto quello dell’altro, mentre la destra avanza.

Nel mio piccolo mi accontenterei di pace, sostenibilità ambientale e sociale, inclusione e diritti, giustizia giusta e democrazia indiscussa. Anche a piccoli, ma significativi passi. Poi ciascuno coltivi i suoi sogni più grandi, ma intanto respirando tutti aria nuova e pulita. Vale la pena provare. Chissà?

INSURGENTS, I RIBELLI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo