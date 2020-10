“La rinuncia al #MES è il “pizzo” che il governo paga al #M5S”. Strepitosa Emma Bonino.

Purtroppo mi sembra che abbia ragione Emma! E questo è inacettabile!

Senza peli sulla lingua. Brava Bonino, ce ne fossero di politici come lei. Di qualsiasi partito, l’Italia, sicuramente navigherebbe in altre acque e senz’altro, verso porti sicuri.

Purtroppo è cosi. Succubi di un movimento, già morto, di irresponsabili. Pagheremo tutti.Il problema vero è che lo paghiamo noi cittadini! Si saremo noi cittadini a pagarne le conseguenze gli italiani hanno votato con il paraocchi è questo è il risultato una massa di incompetenti che non sanno che pesci pigliare. E ovvio che occorre un mega progetto di complessivo utilizzo del finanziamento in ogni settore del Paese, iniziando dalla Sanità e dalla economia. Ma questi come ho già detto ,non sanno che pesci pigliare. Purtroppo è cosi. Succubi di un movimento, già morto, di irresponsabili. Pagheremo tutti.

Io ho capito una cosa elementare. Il MES è un prestito. I prestiti si richiedono se vuoi realizzare o acquistare qualcosa e non hai soldi necessari . I prestiti si restituiscono. Ora! Sono fondi che dovrebbero essere destinati alla sanità: abbiamo un progetto come utilizzarli? NO PERCHE QUESTI INCOMPETENTI NON SANNO NEMMENO DA CHE PARTE SONO GIRATI, E NON HANNO NEMMENO UN BRICCIOLO DI UMILTA NEL ASCOLTARE CHI LE IDEE E LA COMPETENZA CÈ LA,E LA METTE A DISPOSIZONE DEL ITALIA E PER IL BENE DEL ITALIA, MA GLI ORGOLIOSAMENTE GRULLI NON ACETTANO CONSIGLI,E LA PAGHEREMO MOLTO SALATA,PER COLPA DI CHI VA A VOTARE CON I PARAOCCHI.

