Peccato che a pagare il conto del chirurgo o e del avocato, saremo noi cittadini!

Conte si è dichiarato preoccupato dell’immagine internazionale dell’Italia e del peso del debito italiano post Covid.

Ma tecnicamente, se io chiedo un prestito, (non è perché ho i soldi in banca e spero che il mio interesse attivo, supererà quello passivo che pagherò), so che dovrò restituire, sia il capitale che gl’interessi.

Chi mi concede il prestito, dimostra di fidarsi di me, ritenendomi persona onesta e che con a disposizione le risorse adeguate è in grado di uscire dallo stato di difficoltà!

Ciò non fa di me, uno che non ha bisogno di nessuno, ma uno che comprende che con l’aiuto di chi è in una situazione meno difficile, collaborando con altri in simile difficoltà si potrà uscire insieme, da questa situazione molto difficile.

In realtà vi è oltre che l’aspetto tecnico finanziario, esistono anche rapporti basati sulla solidarietà, che hanno vincoli etici, in pratica chi mi presta una parte della somma a titolo di prestito a fondo perduto ha qualche diritto di verificare come li spendo, perché non posso chiedere una somma per non far patire alla mia famiglia la fame e poi perdere la somma ricevuta in prestito in una notte passata a casinò.

Non è solo doveroso, ma fa onore essere preoccupati di onorare i propri impegni, l’ideale sarebbe non dover chiedere aiuto a nessuno, ma vuoi per non aver gestito nel modo migliore le proprie risorse, vuoi per l’entità della somma necessaria a volte devi chiedere aiuto a chi è in condizione di potertelo dare.

Probabilmente sarò io a non capire, ma chiedere di avere un prestito da restituire a nostro piacere o forse mai, facendo la voce grossa, perché non abbiamo bisogno e paura di nessuno, quando nessuno ci incalza e tutti si dimostrano comprensivi e disponibili, ci rende in primo luogo stupidi e irriconoscenti, che cercano di spacciare per vittorie quelle che sono solo nostre prese d’atto della situazione: alla fine finiranno con prendere il MES ma dopo aver sprecato tempo (ch’è sempre una risorsa preziosa) e pagato interessi nettamente maggiori.

Insomma è l’ossimoro della botte piena e della moglie ubriaca.

Non si può essere contemporaneamente bisognosi di aiuto, rifiutare parte dei quello che ci viene offerto e cercare dimostrare che siamo noi i salvatori dell’Europa. È una cortina allucinogena di balle ad uso e consumo della politica interna, di chi non vuole ammettere di aver dovuto subire pesanti sconfitte, dovendo cedere sulle proprie posizioni avendo fatto un uso eccessivo del “Mai”: si sono contraddetti un milione di volte, ma ora del MES hanno (al di là del merito) fatto una bandiera, come se l’ultimo mai potesse cancellare nella mente degli elettori tutti gli altri abiurati in questi anni.

È una chirurgia estetica fallita del tipo “Uomo che ride” che renderà plateale l’ultima sconfitta.

Peccato che a pagare il conto del chirurgo e o del avocato, saremo noi cittadini!!

Peccato che a pagare il conto del chirurgo o e del avocato, saremo noi cittadini! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo