Perché facciamo fatica a capire la crescita esponenziale del virus

A otto mesi esatti dal paziente uno di Codogno, mentre stiamo tagliando il traguardo del paziente numero 450 mila, è evidente che una delle vere difficoltà che stiamo avendo, non solo noi in Italia in verità, nel prendere le contromisure per il virus dipende dalla cultura di chi ci governa. Il modo di ragionare. Prendiamo il caso italiano. Man mano che i contagi crescevano nella prima fase l’espressione che più spesso sentivamo da chi doveva prendere decisioni era “reazione adeguata e proporzionata”. La sentiamo anche adesso. E’ un’espressione che viene dal mondo del diritto, la usano gli avvocati e i magistrati riferendosi di solito alla pena che deve essere “adeguata e proporzionata”. Tradotto alla pandemia, questo presupposto porta a ritenere che un certo numero di contagi comporta certe misure.

Quello che conta è quindi il numero dei contagi di oggi. Ma da quando siamo sotto attacco del coronavirus, abbiamo appreso che il virus non ha una crescita proporzionata, ovverosia lineare, bensì esponenziale. Ma che vuol dire esponenziale? Uno di quelli che lo ha spiegato meglio è uno dei pionieri della rete internet in Italia, Stefano Quintarelli, nel libro “Costruire il domani”. L’esponenziale infatti è una categoria che si applica alla crescita di molte tecnologie (per esempio alla capacità di calcolo dei microchip nel tempo, la famosa legge di Moore). E di certi virus. Insomma una crescita si dice lineare quando ad ogni intervallo di tempo corrisponde la stessa quantità, è esponenziale quando quella quantità aumenta, in qualche caso raddoppia.

Il vero problema con l’esponenziale è che non si capisce guardando al numero dei contagi di oggi. E più in generale all’inizio la crescita non la percepisci affatto, come noi a settembre con i dati sul virus quando ci sentivamo al sicuro. Poi la crescita diventa sempre più rapida perché allo stesso intervallo di tempo, un giorno, corrispondono molti più contagi del giorno prima e moltissimi di più della settimana prima. Quintarelli fa l’esempio di un bicchiere che si riempie in un’ora: per i primi 54 minuti sembrerà vuoto, al minuto 55 sarà ancora al 3,13 per cento, ma dopo altri cinque minuti sarà colmo. Come le terapie intensive degli ospedali lombardi a marzo. Un grande giornalista qualche anno fa l’esponenziale lo ha spiegato con un aforisma del poeta tedesco Rainer Maria Rilke: “Il futuro entra in noi, per trasformarsi in noi, molto prima che accada”. Se al posto della parola futuro, ci mettete covid l’aforisma non cambia.

Questo modo di ragionare purtroppo non appartiene ai giuristi ma è tipico di chi ha studiato materie scientifiche, come la cancelliera tedesca Angela Merkel. Continuare a considerare soltanto “reazioni adeguate e proporzionate” al numero giornalieri dei contagi ci farà probabilmente rispettare i principi del manuale di diritto penale, ma non ci aiuterà a contenere la seconda ondata della pandemia.