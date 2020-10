OGGI: è il compleanno di Alex Zanardi, che compie 54 anni. Un compleanno “diverso” per il campione bolognese, ricoverato al San Raffaele, ma è in terapia semi-intensiva, dove il grave incidente di Siena con la sua handbike. Però, piovono gli auguri sui social, tanti pensieri dolci per un atleta, un uomo, amato e stimato da tutta Italia. E non solo. «Siamo con te», «Un giorno speciale per un uomo speciale», «buon compleanno guerriero», sono alcuni dei messaggi dedicati all’ex pilota di F1.

Buon compleanno Alex Zanardi. 54 candeline e tutta Italia che intona “Tanti auguri a te”. Abbiamo ancora tante da sfide di fronte a noi e serve il tuo coraggio. Tu puoi darci una mano.

Che dire ad un uomo così? Auguri infiniti e alla tua famiglia un abbraccio forte. Ancora. Auguri Campione, ti aspettiamo. Vero grande uomo.Amo.il tuo stile il. Tuo garbo. Non mollare. Abbiamo bisogno di veri uomini come te. Un grandissimo abbraccio

