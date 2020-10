Covid, 100 tra prof e scienziati scrivono a Conte e Mattarella: “Subito misure drastiche”Nella lettera si chiede di “raccogliere le indicazioni del presidente dei Lincei Parisi”

Dare “piena adesione alla richiesta” del presidente dei Lincei, Giorgio Parisi “di assumere provvedimenti stringenti e drastici nei prossimi due o tre giorni” per “evitare che i numeri del contagio in Italia arrivino inevitabilmente, in assenza di misure correttive efficaci, nelle prossime tre settimane, a produrre alcune centinaia di decessi al giorno”. È quanto si legge nel testo di una lettera-appello che è stata appena inviata al capo dello Stato Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a firma di oltre cento tra scienziati e docenti universitari, tra cui figurano i nomi del Rettore della Normale di Pisa, Luigi Ambrosio e di Fernando Ferroni, ex presidente Istituto Nazionale Fisica Nucleare.

“Come scienziati, ricercatori, professori universitari – si legge nel testo – riteniamo doveroso ed urgente esprimere la nostra più viva preoccupazione in merito alla fase attuale di diffusione della pandemia da Covid-19 e riteniamo utile segnalare all’attenzione delle Istituzioni, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Governo, nella persona del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, le stime riportate nell’articolo del Presidente dell’Accademia dei lincei, professor Giorgio Parisi, pubblicato nelle scorse ore nel blog dell’Huffington Post”.

“Il necessario contemperamento delle esigenze dell’economia e della tutela dei posti di lavoro con quelle del contenimento della diffusione del contagio deve ora lasciar spazio alla pressante esigenza di salvaguardare il diritto alla salute individuale e collettiva sancito nell’art. 32 della Carta costituzionale come inviolabile”, avvertono i i firmatari dell’appello, tra cui figurano anche Gianfranco Viesti, economista dell’Università di Bari, Carlo Doglioni geologo e presidente Istituto nazionale geofisica e vulcanologia, Alfio Quarteroni, matematico applicato, Enzo Marinari, ordinario di Fisica alla Sapienza, Roberta Calvano, ordinaria di Diritto costituzionale Unitelma Sapienza, Piero Marcati, prorettore Gran Sasso Institute, Alessandra Celletti astronoma vicepresidente Anvur.

“La salvaguardia dei posti di lavoro, delle attività imprenditoriali e industriali, esercizi commerciali, e le altre attività verrebbero del resto ad essere anch’esse inevitabilmente pregiudicate all’esito di un dilagare fuori controllo della pandemia che si protraesse per molti mesi – si sottolinea nel testo inviato al Colle e a Palazzo Chigi – . Prendere misure efficaci adesso serve proprio per salvare l’economia e i posti di lavoro. Più tempo si aspetta, più le misure che si prenderanno dovranno essere più dure, durare più a lungo, producendo quindi un impatto economico maggiore”.

″È per questo che il contagio va fermato ora, con misure adeguate, ed è per questo che chiediamo di intervenire ora in modo adeguato, nel rispetto delle garanzie costituzionali, ma nella piena salvaguardia della salute dei cittadini, che va di pari passo ed è anch’essa necessaria e funzionale al benessere economico”, concludono gli scienziati che hanno fatto proprio l’allarme lanciato nelle scorse ore dal presidente dei Lincei, Parisi.

Dunque:

1) Il Governo dall’inizio dell’anno ha dichiarato lo Stato di Emergenza e, tramite il braccio “armato” Arcuri – Borrelli, avrebbe dovuto provvedere a far sì che le Regioni mettessero in sicurezza Ospedali, Scuola e Trasporti;

2) Il Governo ha fatto tutto e il contrario di tutto abusando dei DPCM imponendo chiusure totali (fatto) promettendo soldi agli autonomi (praticamente NON fatto) e CIG/CIGS (fatto seppur in grave ritardo).

3) Sempre il Governo e le Regioni, in accordo con CTS, ISS, INAIL etc. ha definito linee guida e protocolli per aziende, scuole, trasporti, parrucchieri, palestre, ristoranti, bar, lidi (ricordiamo i famosi 4 mq…) etc. etc.

4) Nel frattempo, fra marzo e fine maggio, sempre con DPCM, il Governo ha imposto una chiusura totale della maggior parte delle attività e delle scuole, una delle chiusure più lunghe e rigide nei paesi democratici (a parte la Cina che democratica non è).

5) Nel frattempo molti Presidenti di Regione, incluso De Luca, tutti presi dalla campagna elettorale, si sono fatti fotografare mentre supervisionavano nuovi padiglioni anti covid etc. etc., Arcuri prometteva che a settembre tutte le scuole avrebbero ricevuto i famosi banchi e che tutto era pronto. 6) La ciliegina sulla torta la mette il governo non facendo un cazzo per prevenite il tutto, anzi rifiuta 37 miliardi (tenete presente che siamo in bolletta) dalla UE.INCOMPETENZA E ARROGANZA ASSOLUTA.

Bene. Alla resa dei conti, si viene a sapere che:

1) Molti ospedali non sono stati rafforzati e, alla fin fine, sembra siano impreparati ad affrontare una nuova ondata (che i vari esperti, task force etc. davano per scontato); io, comune cittadino non lo sapevo, vedevo che i contagi calavano da giugno a settembre, pensavo che i nostri governanti gestissero la cosa;

2) Le scuole, alla fin fine, sono abbastanza organizzate, i protocolli definiti e i tassi di contagio a scuola sono minimi (critico e criticavo l’Azzolina per tante cose, però, in questo caso, la scuola sembra aver retto abbastanza bene); Salvo che gli edifici non sono stati nella maggior parte dei casi, messi a norma e qui le responsabilità sono delle amministrazioni locali.

3) I trasporti non sono stati adeguati alle necessità, si è scritto di ridurre il numero dei passeggeri, ma nulla è stato fatto per aumentare le corse, creare le cd “bolle”, ovverosia “scuolabus”, anche di privati, dedicati ad alcune scuole che facciano un servizio navetta portando sempre le stesse persone, in modo da ridurre il rischio promiscuità e contagio;

4) Passati i primi controlli primaverili con i droni, i controllori sono quasi spariti;

5) Mancano i materiali per fare i test e si obbligano le persone a ore di coda, se va bene, per fare i tamponi.

Conclusione: la colpa è degli italiani che vanno a farsi un aperitivo, no, di chi va a mangiare fuori, no di chi va in palestra, no, di chi va dal parrucchiere o dal barbiere… ovverosia di chi va in strutture che, in questi mesi, non hanno incassato ma hanno speso per adeguarsi ai protocolli imposti dalle istituzioni e che, oggi, si vedono additate come centri di focolaio.

OK, chiudiamo pure, però devono andare a casa i politici che hanno questa responsabilità, Conte, De Micheli, Speranza e i Presidenti di Regione che avevano gestito già la prima fase (Zingaretti, De Luca, Emiliano, Fontana, Toti etc.), perché vuol dire che NON sono stati in grado di garantire almeno il minimo sindacale.

E che venga nominato un esecutivo di Salvezza Nazionale che raccolga veramente chi vuole salvare l’Italia e non chi la sta affossando.

E chi dice che in questo momento non è il caso, ricordo che in Francia hanno sostituito il Primo Ministro in corso d’opera. Altrimenti è solo una grande presa in giro. Secondo me l’ultimo capoverso contiene una velatissima verità. Fino a quando non conosceremo l’origine di questa PANDEMIA devastante… ci stiamo prendendo per il giro!

ORA IL governo! abbiamo preso le misure adeguate! l’accozzaglia governativa dice niente e se ne lava le mani… Le assunzioni di responsabilità si attuano per punti definiti! …adesso siamo allo “stiamo a vedere l’effetto che fa!” … così sono buono anch’io! ok siamo in ITALIA e tutti vogliono la loro: Intellettuali scrivono che si mette a rischio la libertà individuale. Scienziati che occorre privarla temporaneamente. Industriali che chiedono soldi per loro e di non darne ai cittadini. Sindacati che vorrebbero tutto e di più senza rinunciare a nulla. Ovviamente a tutti questi professori e professionisti del lockdown totale lo stipendio a fine mese, bello pasciuto, arriva di sicuro. Certo potrebbero obiettare che lo stipendio gli arrivi proprio perché sono capaci di valutare certi scenari… ma a parte ciò, vorrei dirle quanto segue: quando assumete certe posizioni (basate su una legittima preoccupazione per gli effetti sociali ed economici, che certi provvedimenti possono avere sulla vita di milioni di persone), dovreste avere il coraggio di andare fino in fondo e dire quale prezzo in termini sanitari la società dovrebbe essere disposta a pagare per non incorrere nei danni da chiusure.

Facile DIRE pagare subito …partite iva e cassa integrazione ai dipendenti….quanto e fino a quando….dilemma grande, ma è l’unica cosa che salva vite nei due sensi ,economiche e sanitarie ….questo è il costo da pagare senza moralismi e cazzeggiamenti vari di chi ha la pancia piena, vedi dipendenti pubblici, sindacati, politici, pensionati. E inutile girarci attorno, e non andare al nocciolo della situazione che ci dice: Chiunque voglia il lockdown ha un’entrata fissa mensile (pensionati e persone che lavorano per lo stato, ) tutti gli altri invece??? In questo paese ormai si sta delineando una netta distinzione tra chi in ogni caso alla fine del mese ci arriva sempre perché ha lo stipendio garantito e chi invece deve andare a lavorare rischiando la propria vita perché altrimenti non ha il pane.

