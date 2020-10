Insomma il movimento cinque stelle è diventato un suk di cui il monopolio sembra averlo Di Maio.

Stati generali ed interessi particolari

Si posizionano i duellanti per assicurarsi la preminenza del movimento cinque stelle in vista dell’ appuntamento che metterà fine alla reggenza.

Che pare abbia retto poco.

E così Conte il più accreditato dei papabili leader secondo i sondaggi di Laa7, con il 32% dei favori tra i pentastellati ed un suo possibile partito personale all’11%, ha lanciato il suo ruggito.

“No Mes” ha slogheggiato dai microfoni ddedicati al Dpcm suscitando l’entusiasmo dei pentastellati cercando di guadagnare ancora qualche punto nel consenso si cui sembra godere. Lasciando esterefatto Zingaretti che ha reagito da leone. “Non lo dovevi dire in conferenza stampa ma nelle sedi opportune” l’urlo di Nicola. “Le sedi ed il momento opportuno lo decido io”., ha replicato

Giiuseppi.

E da allora silenzio di Zinga.

Che ci ha perso pure Orlando nella disputa..

A tutto questo non poteva mancare la pronta risposta di Di Maio

Niente leader unico, visto che è in difficoltà.

“Questo tradirebbe lo spirito del movimento”, secondo lui, scordandosi dei suoi recenti trascorsi da capo politico.

E per non farsi mancare nulla ha commissionato un sondaggio per cui l’eventuale partito di Di Maio da solo sarebbe già al 10.

Sondaggi da ridere ovviamente perchè somando il partito di Conte, quello di Di Maio, e quello che resterebbe dei cinque stelle sarebbero già al 31%. Olre a quello di Di Battista e Paragone sarebbero già al 35%. Meglio delle elezioni del 2018.

Ma Di Maio il furbo ha nel frattempo provveduto a dare un bel colpetto a Casaleggio.

Che negli Stati generali è venuto a batter cassa per cui assicurerebbe la piattaforme ed i dati per un modesto compenso di 1,2 milioni.

E Di Maio cosa fa? Dice che le risorse devono essere indirizzate alle strutture di base del M5S, spiazzando la sortita che Casaleggio voleva fare alleandosi proprio con la base contro quei tirchi di deputati che non lo vogliono più finanziare.

Ripetendo il mantra dei due mandati per eccitare una base che vede preclusa ogni possibilità di rappreentanza non solo dalla fine del vincolo dei due mandati ma anche dalla riduzione del numero dei parlamentari.

Un bel suicidio per Di Maio e Toninelli che ancora non ha realizzato e festeggia.

Ora sembra che Casaleggio sia venuto a più miti consigli e si accontenterebbe di un posto di ministro, garantitogli da Grillo, da cui ha trascorso il fine settimana, per fare intendere quanto sia sponsorizzato.

E Di Maio dice “Niente rimpasto”.

Insomma la partita con Casaleggio sembra chiusa.

Come quella con Di Battista che si accontenterebbe anche lui di un posto da ministro, cui era stato, parole sue, promesso.

Lui che aveva creduto alla regola dei due mandati, impegnando questi anni nel fallimento del suo farsi scrittore, falegname, cameriere. E ora fuori.

E Dibba opo aver scalpitato qualche giorno con Paragone è rimasto esausto ed esangue.

Insomma il movimento cinque stelle è diventato un suk di cui il monopolio sembra averlo Di Maio.

In fondo è l’unico che ha avuto successo alle ultime amministrative piazzando il suo candidato sindaco a Pomigliano d’Arco.

Lui sì che ci sa fare col potere e col consenso. “Simmo a Napuli paisà.” cantarella sorridendo di sottecchi.

Gli altri come direbbe Bettini sono tigri di carta come gli avrà spegato bene anche il presidente della Repubblica, tal Ping

