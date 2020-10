PICCOLO ESEMPIO DEL PENSIERO RENZIANO. La cultura non è un giocattolo per divertirsi ma è ciò che nutre l’anima. Un nuovo lockdown può uccidere migliaia di piccole aziende del settore e noi abbiamo il dovere di aiutare chi vi lavora. Matteo Renzi.

E IO SENZA DUBBIO SONO CON LUI.

“”La differenza tra Matteo Renzi e il resto della compagine politica attuale (a partire da Conte, per finire a Salvini e Giarrusso) sta proprio nella visione “organica” dello Stato: una visione d’insieme che richiede soluzioni complessive legate l’una all’altra e non interventi assolutamente indipendenti, a compartimenti stagni. Comprendere questo aspetto significa comprendere due cose: la statura politica di Renzi che sovrasta qualunque altro politico contemporaneo e l’inadeguatezza di buona parte dell’arco parlamentare attuale per affrontare lo stato di emergenza nel quale stiamo vivendo””.

