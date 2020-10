Appena il simbolo di Italia Viva è calato dal tetto della Stazione Leopolda, tra l’emozione e gli applausi di tutti noi, un minuto dopo si sono alzati in volo gli elicotteri. lo lo ricordo bene.

Centinaia di militari della Guardia di Finanza hanno fatto scattare uno di quei blitz all’alba che vedi in Tv o nelle retate antimafia. Donne e uomini perbene si sono visti sequestrare documenti, telefonini, computer solo per aver finanziato la Fondazione Open, in modo trasparente, con bonifici e ricevute.

Accusati di finanziamento illecito, infangati. Messi alla gogna da un circuito mediato che consapevolmente o inconsapevolmente ha tentato di far morire in culla la nostra nuova creatura, Italia Viva. Ricorderete i tg che aprivano con l’inchiesta Open e i mostri sbattuti in prima pagina. Bene, tanto rumore per nulla.

Oggi la Cassazione mette definitivamente fine a quello show giustizialista ma mi chiedo: «chi paga per il danno di immagine per questa inchiesta bufala? Quanto sono costate ai cittadini le perquisizioni, le retate? Chi paga per lo shock causato alle mamme, ai bambini per quelle citofonate all’alba e l’irruzione nelle abitazioni private e le conseguenti perquisizioni? C’è qualcuno che si alzerà in piedi per chiedere scusa questa volta?

È trascorso un anno dalla nascita di Italia Viva, da quella retata, da quel fango. Ecco a voi il “trafiletto” del Fatto quotidiano. Noi oggi festeggiamo due volte questa nostra creatura, una forza che non smetterà mai di credere nella separazione dei poteri e soprattutto nella giustizia giusta.

Insomma, in un’Italia normale.

PS: Ma un giornale che ha tra le sue fila Scansi e Travaglio, può essere un giornale serio? Non per niente è il vangelo dei grillini, mentre la loro bibbia è il blog peppottaro tutto gombloddi e microchippi.

La scrittura della stampa della libertà è solo quella che ha il coraggio di dire in pubblico la Verità oppure deve tacere.

Non si può più accettare la gogna mediatica, frutto di decisioni tattiche manageriali pilotate e pilotate per far del male e distorcere le opinioni e le decisioni di ogni parte ed ogni genere. E a quella ‘giustizia’ un po’ meno giusta i cui rappresentanti, in nome di quella,creano danno scientemente infangando e calpestando la dignità delle persone, la ‘giustizia giusta’ dopo aver riconosciuto il delitto commesso, come procede per sanzionare chi della giustizia ha abusato con dolo? Sennò anche quella ‘giustizia giusta’ ne diventa complice! Mentre ci sono politici che pensano al futuro del paese…ci sono politici che pensano a come occupare gli organi di controllo….vedi magistratura…..e quando quelli che pensano al paese raccolgono consensi loro li distruggono usando gli organi di controllo.

