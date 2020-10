“PERCHE’ GUARIREMO. DAI GIORNI PIU’ DURI A UNA NUOVA IDEA DI SALUTE”

Che alto pensiero filisofico, inarrivabile, alla luce della situazione attuale è altamente profetico, di una jettaura senza eguale. Abbiamo Speranza il filosofo prestato alla sanità, ci chiedevamo cosa avesse fatto il governo nel periodo estivo dove il virus non circolava, uno si aspetterebbe studi e confronti per evitare che all’epertura delle scuole tornasse a diffondersi il virus. Ebbene Speranza il ministro senza competenze sanitarie e non solo, ha scritto un libro. dove ci delizia di questi alti pensieri filosofici, e siamo tornati nell’emergenza, tutto si deve chiudere, lui odia il calcio ed il divertimento, odia proprio gli italiani se non ha avuto il buon senso di dimettersi, è di una inutilità disarmante.

Coronavirus, libro-autogol di Speranza: “Non saremo impreparati questa volta”

E’ uscito il libro del ministro: “Perchè guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute”. Scritto in estate quando i contagi erano ai minimi.

L’emergenza Coronavirus in Italia è tornata e ha spiazzato tutti, governo compreso. Per questo fa scalpore il libro del ministro Roberto Speranza, – si legge sulla Verità – uscito ieri per l’editore Feltrinelli, dal titolo: “Perchè guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute”. Nel libro si fa riferimento alla situazione dell’estate, quando i contagi erano ai minimi. “Nessuno potrà dire non lo sapevo. La prova che abbiamo attraversato fa cadere tutti gli alibi. Ogni volta che una scelta è rinviata o non presa – scrive Speranza nel suo libro – è perchè si sceglie di non decidere. Il Parlamento democraticamente eletto attraverso il voto popolare dà la fiducia al governo. Il governo deve governare. Ha l’obbligo di assumersi le sue responsabilità. Non ci sono scuse”. Parole, che lette ora sembrano un vero e proprio autogol. Come quelle sulla linea dura dell’Italia. “Ben presto il nostro modello non sarà più una scelta discutibile da valutare ma un modello da seguire”. E ancora: “Non è fondato sul piano scientifico che tutti girino con mascherine”. Tutte valutazioni scritte dal ministro in prossimità dell’estate, quando il numero dei contagi erano ai minimi, ma che lette adesso hanno tutto un altro sapore.

