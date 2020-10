Il ct della Nazionale ha risposto ai tanti che lo hanno criticato per il contenuto pubblicato in una storia Instagram.

“Ho soltanto condiviso una vignetta che mi è sembrata sdrammatizzare un momento così complicato. Tutto qui. Non c’era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di Covid-19, se così fosse me ne scuso”. Con un post apparso sul suo profilo Twitter, Roberto Mancini risponde alle critiche per il contenuto pubblicato in una storia Instagram.

Il tecnico della Nazionale Italiana ha postato una vignetta in cui l’infermiere chiede al paziente in ospedale: “Hai idea di come ti sei ammalato?”. “Guardando i telegiornali”, la risposta del paziente. Il nome di Mancini è salito tra i trend topic di Twitter. Molti utenti non hanno apprezzato la storia: “Vallo a raccontare alle famiglie dei morti”.

Non è la prima volta, comunque, che Mancini entra in polemica sulla questione coronavirus. Lo scorso 6 ottobre alla vigilia dell’amichevole contro la Moldova a Firenze, il ct aveva replicato in modo ‘piccato’ ad alcune frasi del ministro della Salute Roberto Speranza che considerava non una priorità per il Paese il discorso della riapertura degli stadi.

“Bisogna pensare quando si parla. Bisognerebbe pensare che per tutti gli italiani lo sport è un diritto come la scuola e quanto il lavoro”, aveva detto Mancini ricordando poi al ministro che “nel nostro paese lo praticano milioni e milioni di italiani a tutti i livelli”. Pochi giorni dopo, comunque, il ct insieme a Gabrieleá Oriali e Gianluca Vialli, si era recato a rendere omaggio alle vittime del Covid al Cimitero Monumentale di Bergamo in occasione della gara contro l’Olanda giocata proprio nella cittadina lombarda.

Io: Condivido la provocazione lanciata da Mancini. E, anzi, è apprezzabile che un personaggio pubblico come lui si esponga in questo senso, smarcandosi dal conformismo di massa e dal “politicamente corretto” per il quale guai se si dice una parola fuori dal coro. Il fatto che si stia facendo terrorismo mediatico è tanto evidente quanto stucchevole. Sarebbe ora che i telegiornali la smettessero di inseguire il sensazionalismo e si sforzassero invece di fare informazione seria ed equilibrata. Ecco perché ha ragione un conto è informare un conto è terrorizzare le persone per sporchi affari. Si .Ha ragione, si stanno ammalando milioni di persone di depressione e tra un po’ di fame…Piantatela di spaventare la gente…Ogni anno muoiono 4 milioni di persone nel mondo di polmonite, in silenzio e senza fermare il mondo, se ne moriranno 1.5 di covid sarà anche troppo. Non esiste Mancini ha ragione, iniziate a comunicare bene seguendo l’etica dei valori, del rispetto e dei numeri.

Poi ho sempre pensato che in democrazia uno fosse libero di esprimere il proprio pensiero, indifferentemente dal ruolo che ricopra in seno alla società, non che per il ruolo ricoperto dovesse compiacere una o altra fazione.