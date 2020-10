Basta, finiscila: L’insopportabile, contorta e farraginosa nenia di Conte, e noi

C’è un limite a tutto. Risentire otto mesi dopo le stesse identiche fregnacce che Conte and company, compresi l’opposizione e i maledetti virologi, dicevano a marzo è sconfortante oltre ogni umana sopportazione. Per non parlare del commissario Domenico Arcuri che promette nuovi mirabolanti forniture di nulla mischiato a niente e della ministra dell’istruzione Lucia Azzolina che ancora non ha capito la differenza tra i test sierologici e i tamponi, e poi del premier che svela nel libro di Bruno Vespa che a Natale ci sarà il vaccino e infine del comitato tecnico-scientifico che ogni volta compare nel suo ruolo epico da deus ex machina ma non per risolvere la tragedia, piuttosto come artificio politico che consente ai Conte boys di scaricare le colpe su qualcun altro.

Per due giorni, in Parlamento si è assistito alla scena surreale di Conte intento a leggere con un’intonazione da cantante confidenziale prima al Senato e poi alla Camera lo stesso testo coinvolgente e appassionante quanto una cartella esattoriale per spiegare al paese un dpcm che tutti sanno essere già superato e da rimpiazzare con un altro decreto urgente del presidente del Consiglio, pare domenica.