Conte ha perso il tocco NON A PIU CREDIBILITA

I sondaggi in calo, i dubbi sul lockdown, il timore per il governo, l’inciampo sui vaccini (e sul Mes). E anche le parole che prima dosava con sapienza, come dpcm, ora gli si rivoltano contro. Il presidente del Consiglio sembra aver perso un po’ della sua fortuna.

Che qualcosa si fosse inceppato era apparso già chiaro domenica quando in conferenza stampa persino il suo bell’orologio da polso – erano le 21 – appariva fermo alle 17, o chissà alle 5 del mattino. Controtempo, o forse fuori dal tempo. Il presidente del Consiglio che aveva fatto della solitudine la sua fortuna, sei mesi fa, quando annunciava il famoso lockdown, adesso teme quella parola alla stregua di una maledizione. E come allora era solo, e anche per questo sfolgorante e benedetto dal gradimento popolare che cercava in lui la sicurezza dopo l’eccitazione di Salvini, anche oggi è solo. Ma tentenna. Talvolta inciampa. Le chiusure sono impopolari. Il sentimento è cambiato. E allora Giuseppe Conte si trova sopravanzato dai presidenti di regione che offrono e si offrono come modelli nella gestione dell’emergenza, mentre al contrario lui rallenta (anche nei sondaggi). Proprio come la corda del suo cronografo Iwc. Fermo alle 17, o alle 5 del mattino.

Ma quale tocco… ha passato mesi a fare “il tiriamo a campa’” parlando in fumoso avocatese borbonico senza decidere mai un cazzo. E ora i nodi arrivano al pettine… Vedrai a breve quanti cori di sostegno per lui e per Speranza sui balconi. Eccolo l’avvocato del popolo, non preoccupatevi lo stato è sempre vicino a voi. RISULTATO HANNO SCARICATO LA RESPONSABILITÀ ALLE REGIONI E SINDACI.

I sondaggi in calo, i dubbi sul lockdown, il timore per il governo, l’inciampo sui vaccini (e sul Mes). La seconda ondata ha inceppato Giuseppe #Conte! Anzi, il lockdown ha prolungato la sua esistenza. Prima era il caos, oggi continua ad esserlo, ma ha perso la credibilità. E i volenterosi italiani, non aspettano altro : che dare credibilità a un incravattato con la voce sexy. Invece va cacciato subito insieme al resto dei incompetenti grulli e Speranze.

Comunque gente mettetevi il cuore in pace, fin quando non ci sarà un vaccino e inevitabile che dovremmo fare ancora sacrifici, con il rispetto delle regole, se ne vogliamo uscirne indenni, si avete ragione vivi ma in braghe di tela, perché: In realtà questo scanrio è più complesso di quello di marzo. A marzo mancava il tempo e la preparazione e non cera competenza. Le persone allora hanno apprezzato il suo decisionismo ma e rimasta l’incompetenza che porta al indecisionismo. Con ciò. Adesso invece qualsiasi decisione prenda, dovrà scontentare qualcuno. A prescindere da questo è inevitabile che dovremmo ancora fare sacrifici. Questo ce lo dobbiamo mettere in testa.