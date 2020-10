I soldi servono, insistere a rinunciare al MES, mentre le persone non hanno tamponi o autobus per andare a scuola, smette di essere ideologia e inizia a essere masochismo. Matteo Renzi

“Grande confusione sotto il cielo nella gestione del Covid. Non mi stancherò mai di dirlo: non possiamo avere 21 sanità diverse e quel referendum di quattro anni fa ci avrebbe aiutato a gestire in modo diametralmente diverso il coordinamento. E soprattutto c’è qualcosa che non va nella gestione dell’emergenza. Penso che i problemi della seconda ondata derivino essenzialmente da quattro t: mancano tamponi rapidi, manca tracciabilità seria, mancano trasporti pubblici, dobbiamo avere più terapie intensive. Questo è il problema che incide (anche) sulla scuola: se avessimo avuto test rapidi senza mettere in quarantena le classi che attendono i risultati delle ASL, o avessimo coinvolto i bus privati o le forze armate per portare i ragazzi a scuola e decongestionare gli assembramenti sui mezzi, oggi saremmo in ben altra situazione. Chiederemo conto nelle sedi opportune di queste lacune, ora lavoriamo all’emergenza. E siccome i soldi servono, insistere a rinunciare al MES, mentre le persone non hanno tamponi o autobus per andare a scuola, smette di essere ideologia e inizia a essere masochismo.”

E aggiungo Conte non ha scusanti, dovrebbe farsi da parte. Ha detto NO al #Mes dopo la prima ondata di pandemia per compiacere i 5 stelle. Quei soldi sarebbero stati utilissimi ad esempio per il trasporto pubblico locale (sappiamo che il virus trova terreno fertile dove si registrano assembramenti) oltre, naturalmente, per altre esigenze sanitarie; ad esempio carenza di personale sanitario, infermieristico e ausiliaro. Ha sbagliato a non ascoltare il solito ”rompiscatole” #MatteoRenzi, uno dei pochi che riesce a guardare oltre il proprio naso anticipando soluzioni percorribili.

Grande confusione sotto il cielo nella gestione del Covid. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo