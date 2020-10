La crescita esponenziale dei contagi finisce per erodere la ritrovata fiducia degli italiani. Crolla così il senso di sicurezza nei confronti di quasi tutte le azioni quotidiane.

La percezione del rischio resta tendenzialmente bassa nei luoghi di lavoro, al supermercato e a casa di amici e parenti.

Sono invece sempre meno i cittadini che si sentono protetti al bar, al ristorante, al centro commerciale, a cinema o a teatro. Tutte attività che al tempo del COVID vengono classificate come “non essenziali” ma il cui stop forzato rischia di far precipitare l’Italia nel baratro economico.

Fanalino di coda, nella graduatoria del rischio contagio, sono i mezzi pubblici: vero tallone d’Achille per governo e Regioni. A sentirsi al sicuro su bus, tram e metro è soltanto il 20% degli intervistati.

Per il momento, il governo prende tempo prima di adottare nuove restrizioni. Ma gli italiani, a giudicare dai dati, si sentono sempre più in pericolo e sembrano già essere entrati nel “mood” di un nuovo lockdown.